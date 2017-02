Betrunkene fährt auf Verkehrsinsel und belügt Polizei

33-Jährige will Beamte mit ausgedachter Geschichte täuschen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Mit ihrem Pkw schleuderte eine 33-Jährige auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dabei die Beplanzung einer Verkehrsinsel. Der Polizei tischte die betrunkene Fahrerin eine ganz eigene Version zum Unfallhergang auf.

Am Montagabend beschädigte eine 33-jährige Betrunkene gegen 22 Uhr eine Mittelinsel in der Paul-Gossen-Straße. Sie überfuhr diese mit ihrem Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Dabei wurden drei Reifen und der Unterboden des Pkw beschädigt, was die Frau jedoch nicht daran hinderte weiterzufahren. Wenige Meter weiter kam sie entgültig zum Stehen, da die Luft der Reifen komplett entwichen war. Erst dann rief sie einen Abschleppdienst.

Erst von der Werkstatt aus verständigte die Betrunkene die Polizei. Die Frau behauptete in ihrer Schilderung des Unfallhergangs, dass ein unbekannter Täter die Reifen ihres Pkw beschädigt haben müsse, bevor sie losgefahren sei. Aufgrunddessen sei sie dann an der Südkreuzung ins Schleudern geraten.

Erfundene Geschichte

Die Polizei begutachtete Reifen und Unfallstelle und kam zum Fazit, dass die Schilderungen der Frau nicht den Tatsachen entsprechen konnten. Auf die Feststellungen konfrontiert, behauptete die betrunkene Frau, dass ein Bekannter mit ihrem Pkw gefahren und wohl verantwortlich sei. Bei eder Befragung des Bekannten konnte dies jedoch nicht erwiesen werden. Der Bekannte stritt vehement ab gefahren zu sein.

Da die 33-Jährige zwischenzeitlich einen Alkoholtest verweigerte,

wurde sie, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zu einem Bluttest mitgenommen.

Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und falscher Verdächtigung/Vortäuschen einer Straftat eingeleitet.

