Betrunkene Frau rastete in Erlangen völlig aus

Mann konnte seine Partnerin nicht mehr beruhigen und rief die Polizei - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Ein Pärchen ist am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in Bruck in Streit geraten. Da der Mann seine Partnerin wohl nicht mehr beruhigen konnte, rief er die Erlanger Polizei zu Hilfe.

Symbolbild Streit Foto: dpa



Zunächst zeigte sich die 38-jährige Erlangerin einsichtig und verließ den Wohnbereich ihres Freundes. Nachdem die Streife wieder abgerückt war, kam die 38-Jährige aber wieder zurück und begann erneut einen Streit mit ihrem 36-jährigen Lebensgefährten.

Nachdem die 38-Jährige mit rund 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde sie in Gewahrsam genommen und sollte zur Dienststelle gebracht werden. Dabei wehrte sie sich heftig und trat unter anderem nach den Beamten. Darüber hinaus beleidigte sie die Beamten in unflätigster Art und Weise.

Erst nachdem die Frau mit Handfesseln fixiert werden konnte, gab sie ihren Widerstand auf und konnte zur Dienstelle gebracht werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass das von

der 38-Jährigen benutzte Fahrrad vor etwa zwei Wochen gestohlen worden ist.

Nach einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme wurde die 38-Jährige in einem Haftraum der Polizei verbracht. Gegen die Frau wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

