Betrunkene randaliert in Erlanger Mehrfamilienhaus

34-Jährige stach mit einer Schere die Türen ihrer Nachbarn ein - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses im Erlanger Stadtteil Bruck war am Mittwoch keine ruhige Nacht beschert. Eine unter Drogen stehende Frau fing an, in dem Haus zu randalieren - und stach schließlich mit einer Schere um sich.

Es war gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, die Frau hatte laut Polizei Alkohol, Schmerzmittel und illegale Drogen konsumiert und fing an, ihre eigene Wohnung zu verwüsten. Unter anderem ging dabei eine Glasscheibe zu Bruch, an deren Scherben sich die 34-Jährige mehrere Schnittverletzungen zuzog.

Dann griff sie zu einer Schere, ging ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und stach dort auf die Wohnungstüren mehrerer Nachbarn ein. Als die Polizei eintraf, fand sie die aufgebrachte und blutende Frau in ihrer Wohnung vor. Zur ärztlichen Versorgung der Schnittwunden wurde sie zunächst in eine Klinik und dann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden in dem Wohnhaus beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

