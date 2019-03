Betrunkener 25-Jähriger baut Unfall - und flüchtet mit Taxi

HEROLDSBERG - In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein junger Mercedes-Fahrer an der B2 bei Heroldsberg gegen mehrere Bäume. Durch die Kollision wurde der Motorblock herausgerissen. Den kaputten Wagen ließ er am Unfallort zurück und flüchtete mit einem Taxi.

Gegen 1.45 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Mann auf der B2 zwischen Nürnberg und Heroldsberg. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet mit seinem Wagen in ein Waldstück. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, der Motorblock wurde herausgerissen. Von dem Fahrer fehlte jede Spur.

Der junge Mann hatte nämlich ein Taxi gerufen und flüchtete so vom Unfallort. Gegen 3 Uhr griff die Polizei den Fahrer im Ortsgebiet Heroldsberg auf. Dabei war er alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Mann festgenommen.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht verantworten. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

