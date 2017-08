Betrunkener "Einbrecher" bleibt in Erlangen im Fenster stecken

ERLANGEN - Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr haben mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Anger einen aktuellen Wohnungseinbruch gemeldet. Doch dann war alles nur ein Irrtum.

Sofort fuhren mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei zum Tatort und konnten im siebten Obergeschoss des Hauses den vermeintlichen "Einbrecher" stellen. Wie sich noch vor Ort herausstelle, hatte sich ein 39-Jähriger beim Versuch, das gekippte Fenster der Wohnung seiner Mutter zu öffnen, mit dem Arm in dem Spalt zwischen Fenster und Fensterrahmen so eingeklemmt, sodass er sich selbst nicht mehr befreien konnte.

Durch seine lauten Rufe und Schläge gegen das Fenster waren daher mehrere Bewohner des Hauses auf ihn aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Nachdem die hinzugerufene Erlanger Feuerwehr den Mann aus seiner Lage befreien konnte, klärte sich auch dessen Motiv.

Er hatte beim Verlassen der Wohnung schlicht den Wohnungsschlüssel vergessen und versuchte daher über das gekippte Fenster in die Wohnung zu gelangen. Nachdem der 39-Jährige mit 2,4 Promille erheblich alkoholisiert war, haben in die Beamten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

