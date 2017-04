Betrunkener fährt in Hetzles Loch in ein Haus

33-Jähriger hatte Kontrolle über Fahrzeug verloren — Zwei Promille - vor 1 Stunde

HETZLES - Ein betrunkener Autofahrer hat in Hetzles ein zwei Quadratmeter großes Loch in ein Haus gefahren. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro.

Am Samstag gegen 0.25 Uhr befuhr der 33-jährige Autofahrer die Hauptstraße in Richtung Forchheim. In der Ortsmitte kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Hausmauer eines Anwesens. Das Auto durchschlug die Mauer und kam erst im Wohnraum des Hauses zum Stehen. Dabei entstand ein Loch von etwa zwei Quadratmeter. Glücklicherweise befanden sich die Bewohner des Hauses zu diesem Zeitpunkt nicht in dem betroffenen Raum.

Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten schnell klar, warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam. Bei einem Atemalkoholtest an der Unfallstelle wurde bei dem Mann ein Wert von über zwei Promille festgestellt. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge.

Aus Sicherheitsgründen wurde noch in der Nacht ein Bausachverständiger des THW Forchheim hinzugezogen. Dieser gab aber Entwarnung, so dass die Bewohner in ihrem Haus bleiben konnten. Das Auto war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

