Betrunkener Lkw-Fahrer steuert auf Passanten zu

Als der 19-Jährige endlich anhielt, drohte er noch mit einem Messer - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte die Erlanger Polizei mit dem Fahrer eines Kleintransporters alle Hände voll zu tun. Erst fuhr er gegen einen Laternenmast, hielt dann auf mehrere Personen zu und flüchtete schließlich zu Fuß über die Bahngleise, ehe die Beamten ihn festnahmen.

Kurz nach Mitternacht meldeten Passanten der Polizei, dass im Bereich der Friedrich-List-Straße der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen einen Laternenmast gefahren sei und dieser nun schief stehe. Danach war der Fahrer geflüchtet, wobei der Transporter vorne rechts nur noch auf der Felge fuhr.

Laut dem Polizeibericht flüchtete der Fahrer weiter über den Busbahnhof an der Parkplatzstraße, wo er mehrfach im Kreis fuhr und auf zwei Passanten zu hielt, die sich in die Bahnhofsunterführung retten musste, um nicht überfahren zu werden.

Aus noch ungeklärten Gründen - die Polizei vermutet mangelnde Ortskenntnisse - kehrte er schließlich mit seinem Transporter an den Unfallort zurück, wo sich bereits eine Gruppe von Passanten versammelt hatte. Auch auf diese fuhr der 19-Jährige zu, so dass alle in Richtung Fahrradständer, beziehungsweise in die dortige Grünanlage flüchten mussten.

Schließlich blieb der Mann stehen und als ihn Passanten aus seinem Fahrzeug holen wollten, hielt er bereits ein Messer drohend vor sich, so dass jeder von ihm abließ. Als dann die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen flüchtete der Mann über die Bahngleise in Richtung Osten, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt und den Schlüssel für den Transporter seinem Arbeitskollegen gestohlen hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen und das Fahrzeug, an dem ein Totalschaden entstand, sichergestellt. Nun muss er sich unter anderem wegen Gefährung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs verantworten.

Zur weiteren Ermittlung bittet die Polizei Erlangen um Mithilfe. Wer als Geschädigter an dem Vorfall beteiligt war oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 09131-760-0 zu melden.

