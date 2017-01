Betrunkener Radler stolpert bei Flucht vor der Polizei

29-Jähriger hatte 1,64 Promille - Verletzungen an Händen und Hüfte - 02.01.2017 13:21 Uhr

ERLANGEN - Mehrere Betrunkene griff die Polizei in der Silvesternacht in Erlangen auf - ein Radfahrer stach bei den Fällen allerdings hervor. Denn sein Fluchtversuch vor den Beamten scheiterte an seinen eigenen Füßen.

Gegen 4.30 Uhr fiel der 29-Jährige den Polizisten auf, als er beim Anblick des Streifenwagens von seinem Rad sprang. Bei der anschließenden Kontrolle des Erlangers stellte sich heraus, dass er deutlich betrunken war - mit 1,64 Promille. Der Blutentnahme wollte er sich entfliehen, allerdings stolperte er aufgrund seiner Trunkenheit über seine eigenen Füße und fiel. Bei dem Sturz zog er sich Schürfwunden an den Händen und der Hüfte zu. Nach der Blutentnahme konnte er seinen Weg dann zu Fuß fortsetzen, wie die Polizei mitteilte.

bb

