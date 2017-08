Betrunkener schlug in Eckental mehrere Polizisten

Beamte erlitten bei der Festnahme diverse Verletzungen — Zuvor Streit mit der Freundin - vor 15 Minuten

ECKENTAL - Ein 26-Jähriger wehrte sich in der Nacht zum Sonntag so heftig gegen seine Festnahme, dass er mehrere Polizeibeamte verletzte.

Der Beschuldigte war erheblich alkoholisiert und verletzte insgesamt drei Polizisten. Dem nächtlichen Polizeieinsatz um 3.40 Uhr ging eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin voraus. Das Paar war während einer gemeinsamen Taxifahrt heftig in Streit geraten, so dass die Fahrt in einem Ortsteil von Eckental vorzeitig endete und die Frau sich in das Haus einer Anwohnerin flüchtete.

Eine Streife der Polizei Erlangen-Land nahm den Sachverhalt auf und stellte bei dem 26-Jährigen einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Die Situation eskalierte, als man dem Mann eröffnete, dass er in Polizeigewahrsam müsse. Er rastete aus und rannte ortsauswärts davon.

Die Beamten nahmen sofort seine Verfolgung auf und konnten ihn stoppen, obwohl der 26-Jährige einen von ihnen unvermittelt ins Gesicht schlug und erheblich verletzte. Bereits am Boden liegend, soll der Beschuldigte noch weiter um sich geschlagen und getreten haben. Seine Stimmung schwankte immer wieder von ruhig bis äußerst aggressiv; er konnte erst mit Hilfe von Streifen umliegender Inspektionen unter Kontrolle und zur Wache gebracht werden.

Er erlitt bei dem Einsatz Hautabschürfungen, wurde aber von einer Ärztin für haftfähig erklärt und blieb dort bis zu seiner Ausnüchterung.

Traurige Bilanz auf Seiten der Polizei: Eine Nasenbeinfraktur, Rücken-, Schulter- und Handgelenksverletzungen, ein abgebrochener Zahn und eine Platzwunde.

