Betrunkener schrottet Mercedes: Stau auf der B4

Bundesstraße war Umleitungsstrecke für die A3, die nachts gesperrt war - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zu schnell und dazu auch noch betrunken ist ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B4 unterwegs gewesen. Er schrottete sein Auto an einer Leitplanke. Es kam zu einem langen Stau, denn die Bundesstraße war eigentlich Umleitungsstrecke für die A3, die wegen des Brückeabrisses gesperrt war.

In Höhe Tennenlohe geriet der 49-Jährige aus dem östlichen Landkreis, der Sonntag früh gegen 5.30 Uhr die B4 in Richtung Erlangen befuhr, mit seinem Mercedes-Coupé nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte die Leitplanke. Sein Versuch, das Fahrzeug wieder in die Spur zu bringen, misslang. Das Auto touchierte 21 Leitplankenfelder, bis es zum Stehen kam. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 49-Jährige nicht nur zu schnell unterwegs war, sondern mit fast 1,5 Promille auch erheblich alkoholisiert war.

Da die Straße mit Trümmern des Unfallwagens sowie Erdreich übersät war, musste sie in Fahrtrichtung Erlangen für circa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu einem erheblichen Rückstau, denn die B4 fungierte in dieser Nacht als Umleitungsstrecke für die A3, die wegen des Brückenabrisses bei Eltersdorf gesperrt war.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Bilderstrecke zum Thema Schutt und Asche: Brücke über A3 bei Erlangen abgerissen Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen. Überschattet wurde der Abriss von einem schweren Unfall: Ein Arbeiter wurde von einem hochspringenden Betonteil getroffen und lebensgefährlich verletzt.



en