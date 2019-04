Bewaffneter Raubüberfall in Erlangen - Täter flüchtig

Unbekannter zückte in Lotto-Geschäft Schusswaffe und forderte Bargeld - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Lottoladen in der Odenwaldallee in Erlangen-Büchenbach hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag Morgen mehrere Hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen, war der Unbekannte gegen 9 Uhr in die Lottoannahme-Stelle gestürmt und hatte mit einer Waffe die Herausgabe des Geldes gefordert. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Von der Schusswaffe machte der Räuber keinen Gebrauch, erklärte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Die Fahndung läuft, die Beamten sind mit starken Kräften im Einsatz.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, sprach deutsch ohne erkennbarem Akzent, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer hellen Hose, einem Pullover oder Sweatshirt mit Camouflage-Muster, schwarze Turnschuhe, einer Mütze oder Käppi und einer Sonnenbrille.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, dass der Mann bewaffnet ist.

Sollten Sie eine Person im Bereich Erlangen-Büchenbach sehen, welche auf die Personenbeschreibung zutrifft, verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en/vah