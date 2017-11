Bibeln, Filme und Theater in Erlangen

ERLANGEN - Die evangelisch-lutherische Gemeinde St. Peter und Paul in Erlangen hat das Reformationsjubiläum mit einem Aktionstag begangen. In der Pfarrei konnten alle Interessierte unter anderem verschiedene Bibeln ersteigern.

Beim Aktionstag der Gemeinde St. Peter und Paul wurde mit Notizzetteln der Anschlag der 95 Thesen nachgestellt. Foto: Wolfgang Sembritzki



Zum ersten, zum zweiten, zum dritten – verkauft! Bezahlt wird die heilige Schrift allerdings mit der eigens für diesen Tag eingeführten Währung. Die alten Gulden, die man gegen Vorlage des heutigen Geldes erhalten konnte, erleben zum 500. Jahrestag der Reformation ihren zweiten Frühling.

Doch musste man die Bücher nicht zwangsweise erstehen, auch ausgestellt wurden eigens von Gemeindemitgliedern Exemplare. Für staunende Gesichter sorgte derweil eine Liste mit Zitaten aus der Reihe "Hätten Sie’s gewusst?". Konkret wurde den Besuchern gezeigt, welche alltäglichen Redewendungen ursprünglich aus der Bibel stammen, wie etwa der "Wolf im Schafspelz" oder der "Dorn im Auge."

Thesenanschlag in 2017

Natürlich darf auch eine der bekanntesten Aktionen Martin Luthers bei den Festlichkeiten nicht fehlen. Dafür wurde extra eine Tür aufgestellt, um mit

Notizzetteln den Anschlag der 95 Thesen nachzustellen.

Es ist die Gelegenheit, Wünsche zu äußern. So entnimmt man den Zetteln zum Beispiel das Verlangen nach "Einheit in Vielfalt" oder sogar einer erneuten Reformation. Ein ambitioniertes Anliegen – ob es dazu kommt, wird sich in den nächsten 500 Jahren zeigen.

