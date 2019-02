Bienen-Volksbegehren: Warteschlangen in Erlangen

Erlanger beschwert sich: "So voll wie die Bergkirchweih am Pfingstsonntag" - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Das Interesse am Bienen-Volksbegehren ist groß und die Warteschlangen lang. Immer mehr Eintragungswillige geben der Stadt die Schuld daran. Doch die tut bereits, was sie kann.

Das Interesse am Volksbegehren „Artenvielfalt — Rettet die Bienen“ ist — wie unser Bild aus dem Rathaus zeigt — groß. Um den Ansturm gerecht zu werden, will die Stadt das Personal am Samstag im Palais Stutterheim aufstocken. © Archivf.: Sippel



Das Interesse am Volksbegehren „Artenvielfalt — Rettet die Bienen“ ist — wie unser Bild aus dem Rathaus zeigt — groß. Um den Ansturm gerecht zu werden, will die Stadt das Personal am Samstag im Palais Stutterheim aufstocken. Foto: Archivf.: Sippel



So mancher EN-Leser hat in den Eintragungsstellen einiges erlebt. Gerhard S. etwa berichtet in einer Mail an diese Redaktion von einer völlig überfüllten Eingangshalle der Heinrich-Kirchner-Schule ("so voll wie die Bergkirchweih am Pfingstsonntag-Nachmittag bei schönem Wetter"). Seine Kritik an der Stadt: "Nur eine Eintragungsstelle, die gerade mal zwei Stunden geöffnet hat, ist einfach zu wenig für einen derart großen Stadtteil".

Auch die Mitglieder des hiesigen Aktionskreises, die die Trommel für das Volksbegehren "Artenvielfalt — Rettet die Bienen" rühren, hören immer wieder Beschwerden eintragungswilliger Bürger über zu lange Warteschlangen oder auch über mangelnde Sitzgelegenheiten in den Eintragungsorten. "Passanten haben uns beim Info-Stand am Samstag immer wieder auf solche Probleme aufmerksam gemacht", berichtet der Vorsitzende der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz (BN), Herbert Fuehr.

In Erlangen gehören dem Aktionsbündnis neben BN unter anderem ÖDP, Grüne, SPD und Linke an. Niemand sollte sich vom Eintragen abhalten lassen, sagt der BN-Chef: "Wir brauchen jede Stimme, je größer die Zustimmung ist, desto deutlicher ist auch das politische Statement." Bis gestern hatten sich in der Stadt mit mehr als 10 000 Bürgern über zehn Prozent der 76 762 Stimmberechtigten eingetragen. Das Volksbegehren läuft noch bis 13. Februar. Vielleicht, vermutet Fuehr, sei die Verwaltung von dieser, wie er sagt, "erfreulichen" Resonanz der Erlanger überrascht gewesen.

Bilderstrecke zum Thema Gewinner und Verlierer unter den Insekten Nach sommerlichen Autofahrten war die Windschutzscheibe früher ein Friedhof gepflastert mit toten Insekten. Heute ist sie oft blitzblank, es gibt bis zu 70 Prozent weniger Insekten. Wir stellen die Gewinner und Verlierer unter ihnen vor.



Direkt überrascht sei man im Rathaus nicht gewesen, betont hingegen Martin Holzinger, der Leiter des Bürgeramtes. "Wir dachten schon, dass das Thema populär ist". Dass es da durchaus zu Wartezeiten kommen kann, sei klar, sagt Stadtsprecher Christofer Zwanzig, am mangelndem städtischen Einsatz liegt das nicht.

Tatsächlich übersteigen die Öffnungszeiten der Stadt mit 110 Stunden die gesetzlichen Mindesteintragungszeiten um 40 Stunden, darunter sind auch mobile Eintragungsstellen, extra lange Öffnungszeiten für Berufstätige am Abend und das Palais Stutterheim am Samstag. "Die Stadt streckt sich bereits jetzt ganz schön, um der Resonanz gerecht zu werden", sagt Zwanzig. Dazu aber braucht es immer auch Personal: "Da sind uns Grenzen gesetzt."

Dennoch will die Stadt ihre Anstrengungen weiter verstärken. So bemüht sie sich die Anzahl der Mitarbeiter am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr im Palais Stutterheim von drei auf vier zu erhöhen. Dazu müssen auch technische Voraussetzungen erfüllt sein, erläutert der Amtsleiter, wie der Einsatz von Laptops. Kritik nimmt er ernst: "Wir versuchen, Gehbehinderte bei den Eintragungen vorzuziehen."

Die Stadt forderte auch Kliniken, Heime und die JVA auf, sich zu melden, falls Bedarf an einer Eintragungsstelle besteht. Ein solche Notwendigkeit besteht nach Ansicht der Heimleitungen anscheinend nicht, sagt Holzinger. Nur ein einziger Gefangener hat sein Interesse bekundet.

Bilderstrecke zum Thema Zwölf Dinge, die der Klimawandel in Bayern verändert Der Klimawandel macht auch vor Bayern nicht Halt. Bis zum Jahr 2100 soll es bis zu 4,5 Grad wärmer werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Leben im Freistaat.



Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail