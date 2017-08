Bier, Burschen und ein Betz: Tennenlohe feiert Kerwa

Das erste Fass wird heute um 17.30 Uhr im Festzelt an der Sebastianstraße angezapft — Fränkische Gaumenfreuden - vor 14 Minuten

ERLANGEN - In Tennenlohe findet von heute ab bis Montag, 21. August, die Kirchweih statt. Neben den traditionellen Kerwa-Aktivitäten, wie dem Aufstellen des Kirchweihbaums, locken auch zahlreiche fränkische Gaumenfreuden die Besucher in den Erlanger Ortsteil.

Neben den traditionellen Kerwa-Aktivitäten, wie dem Aufstellen des Kirchweihbaums am Samstag ab 17 Uhr, locken wieder fränkische Gaumenfreuden die Besucher in den Erlanger Ortsteil. © Klaus-Dieter Schreiter



Nachdem bereits am gestrigen Donnerstag das traditionelle Schlachtschüsselessen im Gasthaus "Zum Schloss" stattfand, startet der Kirchweihreigen heute mit dem offiziellen Bieranstich im Festzelt an der Sebastianstraße durch. Beginn ist 17.30 Uhr.

Halteverbote eingerichtet

Zu den Brauchtumshöhepunkten zählt vor allem das Baumaufstellen, das am Samstag, ab 17 Uhr stattfindet, sowie das Betznaustanzen am Kirchweih-Montag. Beginn ist hier ebenfalls um 17 Uhr. An allen Abenden gibt es ein Musikprogramm. Am Sonntag findet um 9.30 Uhr ein Kirchweih-Gottesdienst statt. Kerwa-Ausklang ist am Montag ab 17.30 Uhr.

Aufgrund der Feierlichkeiten in Tennenlohe gelten noch bis Dienstag, 22. August, 15 Uhr, eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen. So gilt auf der Sebastianstraße zwischen den Einmündungen An der Wied und dem Anwesen Sebastianstraße 18 Tempo 30. Außerdem werden mehrere Halteverbote eingerichtet.

