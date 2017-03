Bierernste Verhandlungen in Erlangen

ERLANGEN - Die Verhandlungen zwischen der Brauereigenossenschaft Weller und dem Betreiber der Altstadtmarktpassage um die Errichtung eines Brauereigasthauses gehen offenbar in die entscheidende Phase. In den nächsten Tagen will die Genossenschaft jedenfalls Klarheit bekommen, ob sie am geplanten Platz bauen kann.

Fertige Baupläne zeigten die Aufsichtsratsmitglieder Klaus-Dieter Sahrmann, Hans Kurt Weller und Thomas Schöck (v. l.) bereits 2015. In der Genossenschaft selbst ist dieser Standort aber nicht mehr unumstritten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Schöck ist nach der Aufsichtsratssitzung in den letzten Tagen zuversichtlich, dass nun endlich Bewegung in das seit Jahren zähe Ringen um einen Standort für die Brauerei kommt – schließlich sind alle finanziellen, technischen und personellen Voraussetzungen gegeben, mit dem Bau und dem Betrieb eines Brauhauses zu beginnen. Zudem habe man seitens der Stadt – Oberbürgermeister Florian Janik ist selbst "Genosse" – und deren Bauverwaltung "die volle Unterstützung", zudem lägen Baupläne vor, die bereits ausgereift sind. Und Unterstützung komme auch aus der "Branche" selbst, wenn der Senior der Brauerei Steinbach, Dieter Gewalt, einen weiteren Brauer am Ort begrüße, der dann auch sein (bisher im unterfränkischen Zeil am Main gebrautes Bier guten Gewissens ein Erlanger Bier nennen dürfe.

Das Mitglied im Aufsichtsrat der Brauerei-Genosenschaft, Klaus-Dieter Sahrmann, hat soeben erneut Kontakt zum im Düsseldorf sitzenden Immobilienverwaltung Brack Capital Properties aufnehmen. Dort ist der Immobilienwirt Oliver Seidler damit beauftragt, die Erlanger Immobilie zu verwalten und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Flächen bewirtschaftet sind, aber auch, dass die bauliche Zukunft des Hauses Fortschritte macht. Zu den Interessenten, die Altstadtmarktpassage – möglicherweise mit einem massiven Umbau – zu nutzen, gehört neben der Brauerei-EG auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Gewobau. Zudem gilt es, die Interessen jener Mieter zu wahren, die – wie der Hörgeräteakustiker Stefan Kraus – langfristige Verträge abgeschlossen haben und bis über das Jahr 2020 hinaus feste Größen in der Altstadtmarktpassage bleiben.

Sahrmann, sonst Privatkundenberater bei der Sparkasse Erlangen, gehört zu den Gründungsmitgliedern der 2013 gegründeten Genossenschaft und ist seit Beginn mit den finanziellen und Immobilienfragen der Genossenschaft beauftragt. Er rechnet "mit nicht einfachen Verhandlungen" mit dem Düsseldorfer Unternehmen – ein schnelles Ergebnis werde kaum zu erreichen sein. Trotzdem ist6 er, wie auch der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Schöck, davon überzeugt, dass bis zur Generalversammlung der Genossenschaft am 27. Juni eine konkrete und aktuelle Planung vorgestellt werden kann – "eventuell ist dies auch schon früher möglich", wie es im Rundbrief der Vorstände Martin Nagel und Achim von Flatow heißt.

Dabei wird auch nicht verschwiegen, dass es "auch Gegenstimmen" zu den Plänen gibt, die Altstadtmarktpassage als Standort zu wählen.

"Einige Akteure in der Erlanger Altstadt äußern erhebliche Bedenken gegen unser Projekt in der Altstadtmarktpassage . . . Das Brauhaus wird als ein Ort der Geselligkeit regen Zuspruch finden, damit entstehen Sorgen um die Ruhe am Abend. Obwohl unsere geplanten Schutzmaßnahmen die Vorgaben der gesetzlichen Verordnung zu Lärmimmissionen einhalten, erregt dieser Punkt Widerstand. Auch der Wegfall von anderweitig nutzbarer Geschäftsfläche gefällt nicht jedem", heißt es in dem Rundbrief.

Da sich die Situation nicht einfach gestalte, seien Vorstandschaft und Aufsichtsrat der Forderung der letzten Generalversammlung nachgekommen und hätten intensiv alternative Standorte geprüft. Bevor aber gesicherte Fakten vorlägen, könne man nicht seriös informieren.

