Bierflasche gegen parkenden Pkw geschleudert

Die Polizei Erlangen-Land bittet um Zeugen-Hinweise zu dem Vorfall - vor 14 Minuten

WELLERSTADT/BAIERSDORF - Das Auto stand auf dem Privatparkplatz eines Reihenhauses, als ein Unbekannter eine Bierflasche auf den Pkw geworfen haben soll. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag warf ein bislang unbekannter Täter eine Bierflasche auf einen geparkten Pkw.

Das Auto stand auf einem Privatparkplatz eines Reihenhauses in der Leipziger Straße in Wellerstadt. Die Folge waren Kratzer im Lack und eine Delle im Fahrzeug. Die zerschlagene Bierflasche blieb am Tatort liegen und wird auf Spuren des Täters untersucht, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Erlangen-Land telefonisch unter 09131/760-514 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.