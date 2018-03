Big Band begeisterte Publikum in Neunkirchen

In der Festhalle am Deerlijker Platz in Neunkirchen ein anspruchsvolles Programm gespielt - vor 59 Minuten

NEUNKIRCHEN - "Von der Rolle" heißt die Big Band der renommierten Neunkirchener Jugend- und Trachtenkapelle, so benannt nach ihrem Gründer und Leiter Edmund Rolle.

Kerstin Horz bekam für ihren Gesang Szenenapplaus wie auch die Solisten des Orchesters. © Foto: Harald Hofmann



Seit 2003 begeistert die Formation ihr Publikum mit Big Band-Musik jeglicher Spielart. Bei Kennern beliebt sind die Konzerte im Frühjahr und auch bei ihrem diesjährigen Auftritt in der Festhalle am Deerlijker Platz zeigte sich die erstklassige Band alles andere als von der Rolle. Geboten wurde ein prallvolles Programm mit Swing, Latin und Jazz und Klassikern von Jazzlegenden wie Quincy Jones ("Soul Bossa Nova") oder Benny Goodman ("Sing, sing, sing"), mit beliebten Ohrwürmern wie "Bei mir bist du schön", das durch die Andrew Sisters bekannt wurde, dazu auch modernere Klassiker von Stevie Wonder, Barry Manilow oder Chuck Mangione.

Viel Szenenapplaus gab es für die ausgereiften Soli und für die wunderbare und wandelfähige Stimme der Sängerin Kerstin Horz, als "special guest". Am Schluss konnten erst noch einige Draufgaben, darunter das gefühlvolle Musical-Stück "Over the rainbow"" und "In the mood" von Glenn Miller das begeisterte Publikum zufrieden stellen.

hh