Bildende Kunst: Förderpreis der Erlanger Kunststiftung

Die Künstlerin Annette Voigt aus Erlangen wird ausgezeichnet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Den Förderpreis der Erlanger Kulturstiftung 2018 erhält die Erlanger Künstlerin Annette Voigt in der Sparte Bildende Kunst.

Für Aufsehen sorgte beispielsweise vor einiger Zeit die Ausstellung „Neueröffnung Laden“ von Annette Voigt in der Neuen Galerie des Erlanger Kunstvereins. Nun erhält die Künstlerin den mit 5000 Euro dotierten Preis der Kulturstiftung Erlangen. © Archivfoto: Bernd Böhner



"Mit Annette Voigt ehren wir eine Bildhauerin deren Rauminstallationen eine irritierende Ästhetik innewohnt, wie sie selten zu erleben ist. Sie überzeugt mit ihrer Erforschung des Potenzials der Räume, in denen sie ausstellt und erweitert ihre Bedeutung durch künstlerisch-ästhetische Inhalte", heißt es in der Begründung der Jury der Kulturstiftung. Und weiter: "Die ortsbezogenen ,Eingriffe‘ zeigen ein hohes Maß an Originalität. Sie verwendet alltägliche Dinge, die sie in einen veränderten Kontext stellt. Ursprüngliche Funktionen werden aufgehoben, drapiert und in neue Sinnzusammenhänge gebracht. Die Raumveränderung verweigert sich einem konkreten Gebrauch zugunsten einer irritierenden und gedanklichen Eigenständigkeit!"

Voigt wurde 1957 in Schwäbisch Hall geboren. Zwischen 1980 und 1986 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Stephan Eusemann und Christian Höpfner. 1981 verbrachte sie einen Studienaufenthalt am Ontario College of Art & Design in Toronto. 2010 war sie Artist in Residence im ECKE Kunstforum in Augsburg. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Erlangen.

Für Aufsehen sorgt beispielsweise vor einiger Zeit ihre Ausstellung "Neueröffnung Laden" in der Neuen Galerie des Erlanger Kunstvereins. Sie verwandelte in ihren Installationen das Material des Installateurs und baut aus Leitungen, Rohren und Wasserhähnen Konstrukte, die ebenso technisch eindrucksvoll, wie absolut sinnfrei gestaltet sind. "Mit Rücksicht auf das menschliche Wesen, auf das sämtliche Objekte irgendwie bezogen sind, verwandelt sich ihr Laden in ein geheimes Lustrevier", schrieb damals unser Kritiker über die Ausstellung.

Übrigens: Zur Zeit läuft wieder die Frist zur Einreichung von Förderanträgen bei der Kulturstiftung Erlangen (aktueller Abgabetermin der 20. Februar). Die Kulturstiftung Erlangen, die in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen feiert, nimmt Anträge aus allen Bereichen des kulturellen Schaffens entgegen (Gestaltende Kunst, Musik, Literatur). Sie ist insbesondere auch offen für Projekte, die cross-medial angelegt sind und neue Kunstformen aufgreifen wie zum Beispiel im Bereich der Foto- und Videokunst oder der digitalen Medien.

