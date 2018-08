Bilderflut in Erlangen

"Sommernacht-Filmfestival" startet heute an der Bleiche in Erlagen — Hits und Previews - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Die Sommernächte sind schon längst da und werden voraussichtlich auch bleiben: Beste Bedingungen also für das "Sommernacht-Filmfestival" in der Metropolregion, dessen Erlanger Ableger vom heutigen Mittwoch bis 23. August erneut unter freiem Himmel an der Bleiche stattfindet.

Das große Stühleaufstellen für das "Sommernacht-Filfestival" ist fast beendet. Foto: Berny Meyer



Ein Kraftakt: Mit rund zehn Helfern haben die Betreiber der "Lammlichtspiele", Elisa Coburger und Peter Zwingmann, in knapp zweieinhalb Tagen das idyllische Gelände an der Schwabach "bespielbar" gemacht. Sprich: Die 40 Quadratmeter große Leinwand installiert, rund 600 Stühle aufgestellt, die Kaffeehütte und das rote Getränkezelt aufgebaut, die Dixi-Klos ans Kanalnetz angeschlossen, den hölzernen Projektorraum in die Höhe gewuchtet, Stromkabel verlegt, den Open-Air-Kinosaal eingezäunt.

Ein Siebeneinhalb-Tonner hat die sperrigsten Sachen geliefert, einige Dinge kamen von befreundeten Firmen, "aufbauen und zusammenschrauben war dann unsere Angelegenheit", erklärt Peter Zwingmann. Der im Übrigen mal nachgerechnet hat: Seit 2001 ist er nun beim "Sommernacht-Filmfestival" an der Bleiche dabei, davor gab es nur zwei Durchläufe auf dem Burgberg. "Und trotz dieser so langen Präsenz an diesem einen Standort gibt es immer noch Leute, die noch nie hier waren", wundert er sich. Apropos: In diesem Herbst jährt es sich zum 20. Mal, dass er Chef der "Lammlichtspiele" in der Hauptstraße ist.

Nun denn: Die Besucher des sommernächtlichen Vergnügens dürfen sich wieder auf diverse Kaffees, Bier der Brauerei Alt, Weine von Max Müller aus Volkach oder Bio-Saftschorlen aus Lillinghof freuen. Popcorn gibt’s natürlich auch, nur keinen Crepes-Stand mehr, deren Betreiberin ist nämlich verzogen.

"Aber dafür haben wir das Snack-Angebot um hochwertige Knabbereien erweitert", beruhigt Elisa Coburger. Verflüchtigt hat sich aber auch der ZAC-Rabatt für EN-Abonnenten, den es also nicht mehr geben wird. Die Karten im Vorverkauf zu erwerben, am besten an der "Lamm"-Kasse, empfiehlt sich aber dennoch, "auch wenn wir bis dato höchstens einmal Leute heimschicken mussten", so Zwingmann.

Und das Filmprogramm? Wieder gespickt mit den Highlights der vergangenen Monate, als da wären "Mord im Orientexpress", "Arthur & Claire", "Loving Vincent" oder "Shape of Water". Zwei Previews ("Ein Dorf zieht blank" aus Frankreich und "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon" mit Elmar Wepper) stehen an, und der Niederbayern-Krimi "Sauerkrautkoma" (läuft zum Bundesstart!) zieht bereits jetzt die Schmunzel-Krimi-Fans in Scharen an.

Einlass an der Bleiche ist ab 20 Uhr, Vorstellungsbeginn ab 21 Uhr. Na denn: Angenehmen Film-Sommer!

www.lamm-lichtspiele.de

mko