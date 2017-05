60 Teilnehmer stiegen am Wochenende in Erlangen aufs Rad, um an verschiedenen Orgelstationen in der Region halt zu machen. Das Hauptziel der Radler war die begehrte Winterhalter-Orgel in Röttenbach, die erst im vergangenen Jahr von Erzbischof Ludwig Schick geweiht wurde. Dort ließ Orgelspieler Konrad Klek die Teilnehmer bei einem kräftigen Bach-Osterhymnus zur Ruhe kommen. © Klaus-Dieter Schreiter