Bis zu 1000 Teilnehmer: Schüler-Demo gegen Rassismus

Veranstalter erwarten am Freitag etwa 750 bis 1000 Teilnehmer - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Zum Abschluss der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Erlangen organisiert die Stadt-SMV an diesem Freitag (29. März) zum fünften Mal eine "Bunt gegen Rassismus" Demonstration.

Die Demonstration bekommt dieses Jahr Unterstützung vom Jugendparlament, dem Landesschülerrat Bayern und der Stadt-SV Nürnberg. Die Veranstalter hoffen auf etwa 750 bis 1000 Teilnehmer.

Die Demo beginnt an diesem Freitag (29. März) um 16 Uhr am Rathausplatz. Danach geht es über den Schlossplatz bis zum E-Werk, wo die Veranstaltung schließlich gegen 19 Uhr mit der Schlusskundgebung endet.

Eingeladen ist jeder, der sich gegen Rassismus einsetzen möchte.

Bilderstrecke zum Thema

800 Kinder und Jugendliche haben in Erlangen wieder für den Klimawandel demonstriert. Auch die Bewegung "Parents For Future", also die Eltern, waren dabei. Nach einer Kundgebung am Schlossplatz gingen die Teilnehmer in einem langen Zug mit vielen Transparenten durch die Hauptstraße zum Rathausplatz.