Bismarckstraße 4 in Erlangen verfällt

Linke kritisiert leerstehendes Gebäude als "sozialpolitischen Skandal" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Linke fordert von der Stadt Erlangen "mehr Einsatz" bei der Erhaltung des Baudenkmals Bismarckstraße 4. Hintergrund ist der fortschreitende Verfall des Gebäudes, das im Besitz der Universität ist und seit 2011 leer steht.

Seit sieben Jahren steht das denkmalgeschützte Gebäude in der Bismarckstraße 4 leer. © Foto: privat



Seit sieben Jahren steht das denkmalgeschützte Gebäude in der Bismarckstraße 4 leer. Foto: Foto: privat



Vor sieben Jahren verschwand mit dem "B4" ein Stück alternatives Lebensgefühl in Erlangen. Die Hausgemeinschaft in der Bismarckstraße 4 musste sich auflösen. Weil in dem seit Jahren leerstehenden Gebäude die Dachrinne verstopft ist und das Regenwasser an der Außenwand abläuft und diese beschädigt, hatte die Stadtratsgruppe Erlanger Linke jetzt eine entsprechende Anfrage gestellt.

Von der nun erfolgten Antwort des Baureferats, ist die Stadtratsgruppe allerdings "enttäuscht". Das Baureferat, kritisiert die Erlanger Linke in einer Pressemitteilung, gebe sich damit zufrieden, dass das staatliche Bauamt eine Prüfung und Mängelbeseitigung zugesagt habe. Außerdem hatte die Linke gefordert, die obere Denkmalschutzbehörde zur Unterstützung anzurufen. Darauf wird aber verzichtet. Man sehe dazu "derzeit keine Veranlassung", heißt es von der Verwaltung.

Dass die früheren Bewohner ausziehen mussten, und das Gebäude seitdem leer steht, hält die Stadtratsgruppe angesichts der Wohnungsnot in Erlangen für einen "sozialpolitischen Skandal". "Nur weil das Gebäude der Universität oder dem Freistaat gehört, darf die Stadt den langsamen und wohl auch

geplanten Verfall des denkmalgeschützten Hauses nicht hinnehmen", heißt es von der Erlanger Linken weiter. Es müsse stattdessen der Druck erhöht werden, damit das Haus möglichst schnell wieder bewohnt werden kann.

hör