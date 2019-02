Bittere Niederlage: Bruck vergibt die große Siegchance

ERLANGEN - Es war eine bittere Niederlage. Am Samstagabend unterlagen die Drittliga-Handballer des TV 1861 Bruck der SG Leutershausen mit 30:31 (15:16). Dabei holten sie zwar einen Vier-Tore-Rückstand wieder auf, vergaben in der zweiten Halbzeit aber auch die eigene Führung.

Bis zu letzten Sekunde gaben sie alle: Die Brucker Handballer zeigten Kampfgeist, das Spiel ging dennoch verloren. © Harald Sippel



Wie so oft in der dritten Liga: Physisch waren die Gegner dem Aufsteiger überlegen, was immer wieder zu einfachen Toren aus dem Rückraum führte. Die erste Zwei-Tore-Führung hatten sich die Gäste nach acht Minuten erspielt (5:3). Doch Bruck blieb dran, das schnelle Angriffsspiel funktionierte, außerdem hielt Keeper Lars Goebel einige Bälle stark. Als der TV 1861 nicht mehr konsequent seine Chancen nutzte, legte Leutershausen drei vor (8:5, 12.).

Nach weiteren vergebenen Chancen und Schiedsrichterentscheidungen, die im Brucker Lager niemand verstehen konnte, lagen die Hausherren nach 20 Minuten erstmals mit vier Treffern zurück (8:12). Doch nun machten auch die Gäste Fehler, der Tabellenletzte kroch wieder heran (12:13, 14.). Der Ausgleich war: Kampf pur. Zuerst wehrte Keeper Jörn-Thore Döding noch ab, dann setzte sich Claudio Schneck gegen zwei Spieler durch, gegen zwei Hühnen, irgendwie holte der Brucker den Ball aus der Luft und wurstelte ihn an den gegnerischen Händen vorbei ins Tor. 13:13 (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf Goebel noch in den leeren Kasten, in die Kabine gingen die Brucker mit einem knappen Rückstand (15:16).

Immer wieder: Ab ins leere Tor

Nach dem Seitenwechsel vergaben beide Mannschaften gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In der 39. Minute gelang das erstmals Bruck: Lars Goebel wehrte klasse ab und warf gedankenschnell den Ball ins leere Tor gegenüber (19:18). Und noch zweimal ging der Ball danach ins leere Tor, kuriose Szenen, wütende Leutershausener, plötzlich stand es 21:19 (40.). Die Gäste wirkten verunsichert, kam ein Ball aufs Brucker Tor, hatte Goebel seine Finger dran. Immer wieder versuchte es die SG mit einem zusätzlichen Feldspieler, doch das leere Tore lud die Brucker zu leichten Treffern ein. Die allerdings nutzten sie nicht immer. Nach 45 Minuten stand es 24:20.

In die Schlussphase gingen die Gäste in doppelter Unterzahl, die Brucker hielten eine Zwei-Tore-Führung (25:23, 53.). Es hagelte weitere Zeitstrafen. Drei Minuten vor Schluss zog Leutershausen vorbei (27:28). Es blieb eng. 29:29. 30:30. Wieder flog der Ball ins leere SG-Tor. Doch dann, 22 Sekunden vor Schluss, brachte Gianluca Pauli den Ball noch ein letztes Mal an Goebel vorbei. Die Brucker verloren in letzter Minute mit 30:31. Damit sind die Handballer weiter Tabellenletzter, eine große Chance auf zwei Punkte haben sie vergeben.

TV 1861 Bruck: Goebel 2, Naglik; Meyer 5/3, Hirning 3, Hümpfer 8, Völcker 2, Scholten, Schneck 5, Eichhorn 1, Kohler 2, Duscher, Wolf, Mertes, Härtl 2.

