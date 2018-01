Blausäurealarm an der NatFak: Großeinsatz in Erlangen

ERLANGEN - Drei Trupps des Gefahrengutzuges der Feuerwehr Erlangen rückten am Sonntagmittag an das Fakultätsgebäude der FAU in der Egerlandstraße an. Grund: Ein Blausäurealarm am Institut für Anorganische Chemie.

Blausäurealarm am Sonntag am Institut für Anorganische Chemie an der Egerlandstraße. © Harald Sippel



Da Bittermandelgeruch festgestellt worden war, rückte zunächst die Polizei an und inspizierte zusammen mit Doktoranden der Universität die Lage.

Wegen des Verdachts, dass giftiges Blausäuregas ausgetreten war, wurden der Rettungsdienst einschließlich Notarzt sowie die Feuerwehr verständigt. Mit drei Trupps des Gefahrengutzuges drang die Feuerwehr in das Gebäude ein. Hierzu schlüpften die Einsatzkräfte in spezielle Chemikalien-Schutzanzüge.

Sie untersuchten sämtliche Räume ausführlich mit Messgeräten, konnten aber keine Blausäure registrieren.

Gefunden wurde schließlich in einem Kühlschrank eine geborstene Flasche mit Nitrobenzol. Das ebenfalls gesundheitsschädlich ist. Die Feuerwehr barg die Flasche. Entsorgt wird das Nitrobenzol durch eine Fachfirma.

sj