Blech-Leichen am Straßenrand häufen sich in Erlangen

Stadt musste sich 2018 mit 142 solcher widerrechtlich abgestellten Pkw beschäftigen — Schwierige Ermittlung des Eigentümers

ERLANGEN - Einst waren sie die fein polierten Lieblinge ihrer Besitzer. Doch inzwischen haben sie unschöne Dellen, der Lack ist stumpf, das Kennzeichen einfach abgeschraubt. Kurzum: Das Auto ist nurmehr ein Wrack, steht achtlos am Straßenrand herum und sein Besitzer ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Aber so ein Abschied kann im Nachhinein schmerzhaft teuer werden.

Seit September steht auch in Eltersdorf in der Flurstraße ein Auto mit dem „Punkt“. Dieser Pkw ist offensichtlich Schrott. Die Windschutzscheibe ist jedenfalls bereits eingeschlagen. „Eine Entsorgung dieses Schrottmobiles wäre wünschenswert“, so der EN-Leser. © Foto: Wolfgang Sternberger



Seit mindestens Anfang August 2018 steht ein Opel-Kombi auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wöhrstraße. Dort sollte er allerdings nicht stehen. Denn die Zulassung ist längst erloschen. An der Seitenscheibe klebt deswegen eine kreisrunde Ermahnung, mit der der Pkw-Besitzer aufgefordert wird, das "ordnungswidrig" abgestellte Vehikel zu entfernen. Und zwar "sofort". Von Geldbußen bis zu 100 000 Euro ist da die Rede — die EN berichteten.

Den orange-gelben Aufkleber hat die Polizei angebracht. Darauf wird auch kundgetan, dass das Fahrzeug nach Ablauf eines Monats gemäß dem Kreis-laufwirtschaftsgesetz quasi über Nacht zu Abfall wird und entsprechend entsorgt werden müsste.

Aber das hat den Besitzer offenbar nicht großartig motiviert. Das Auto, das durchaus kein Schrottkübel ist, steht jedenfalls immer noch dort. Passiert ist bislang nichts.

Aber irgendwie doch. Denn nach Auskunft der Stadt Erlangen erhielt die Zulassungsstelle eine Mitteilung des (bisherigen) Versicherers, dass der Versicherungsschutz für diesen Pkw abgelaufen wäre. "Nach Erhalt dieser Mitteilung wurde der betroffene Fahrzeughalter von der Zulassungsstelle angeschrieben und zur Wiederherstellung des Versicherungsschutzes aufgefordert", heißt es in einer Stellungnahme. Und wie es eben üblich ist, hat die Polizei den Pkw ausfindig gemacht und mit jenem "roten Punkt" versehen.

Aber im weiteren Gang der Dinge haperte es dann wohl etwas. Denn: "Offenbar kam es im konkreten Fall jedoch zu einem Fehler im weiteren Bearbeitungsverlauf, weshalb weder eine Anordnung erging, das Kraftfahrzeug kurzfristig zu entfernen, noch ein Abschleppunternehmen beauftragt wurde. Der Eigentümer wurde nun nochmals aufgefordert, das Fahrzeug zu entfernen", teilt die Stadt mit.

Apropos "Aufforderung": Generell läuft die Sache so ab, dass nach der "Roten-Punkt-Aktion" die Polizei nochmals nachkontrolliert, ob das betroffene Fahrzeug inzwischen vom Halter oder Besitzer entfernt worden ist. Wenn nicht, dann ergeht eine Meldung an die Stadtverwaltung. Die wiederum erlässt gegen den Eigentümer oder Halter – wie schon erwähnt — eine Anordnung, das Fahrzeug zu entfernen. Passiert wieder nichts, beauftragt die Stadtverwaltung schließlich ein Abschleppunternehmen – das letztlich mit Steuergeldern bezahlt werden muss. Zunächst jedenfalls. Denn kann der Eigentümer oder Halter eines abgeschleppten Gefährts am Ende doch ermittelt werden, und können die dadurch entstandenen Kosten nicht durch die Verwertung des Fahrzeuges gedeckt werden, so haftet der Betroffene für die Kosten. Und mehr noch: Das unzulässige Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichem Grund werde zudem als Ordnungswidrigkeit verfolgt.

Im vergangenen Jahr wurden von der Erlanger Verwaltung insgesamt 142 solcher Fälle "erfolgreich bearbeitet", wie es hieß.

Natürlich ist nicht jedes dieserart abgestellte Fahrzeug gleich eine Schrottkarre. Aber bei jenem Exemplar in der Flurstraße, auf das EN-Leser hingewiesen haben, handelt es sich "tatsächlich um ein Schrottfahrzeug. Da es sich um ein nicht in Deutschland zugelassenes Fahrzeug handelt, gestaltet sich jedoch die Ermittlung möglicher Eigentümer als langwieriger. Sollte diese in naher Zukunft keinen Erfolg zeigen, wird die Entfernung beauftragt", teilte die Stadt mit.

