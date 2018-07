Blick auf die zweite Heimat: Erlangen

Fotowettbewerb "Blick & Klick": Zuwanderer zeigen ihre Eindrücken aus der Stadt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Was macht Erlangen für Zuwanderer zu ihrer Heimat? Mit einem Fotowettbewerb laden der Ausländer- und Integrationsbeirat (AIB) sowie das Bildungsbüro der Stadt Erlangen alle Zugewanderten dazu ein, ihre ganz persönlichen Eindrücke von Erlangen festzuhalten.

Wo fühlt man sich in Erlangen besonders wohl? Am Schlossstrand vielleicht? © Harald Sippel



Heimat bedeutet für jeden Einzelnen etwas anderes. Und jeder fühlt sich aus verschiedenen Gründen in Erlangen zu Hause. Heimatgefühle können durch Personen und Ereignisse entstehen, aber auch mit Erinnerungen, Gerüchen und Geräuschen verbunden sein. Diese Vielfalt soll fotografisch dargestellt werden und so auch die Vielfalt Erlangens und der Gesellschaft aufzeigen.

"Gerne möchten wir alle Zugewanderten in Erlangen herzlich einladen, ihre ganz persönlichen Eindrücke von Erlangen fotografisch festzuhalten", sagen Carolin Braun im Auftrag des AIB und Katja Heun vom Bildungsbüro. Gibt es Plätze oder Personen, die für sie in Erlangen Heimat bedeuten, die sie vielleicht auch an ihre frühere Heimat im Ausland erinnern?

Bis zu drei Fotos darf jeder Teilnehmer des Fotowettbewerbs einschicken. Die Beschreibung zu der Aufnahme kann in den Sprachen Deutsch oder Arabisch, Türkisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch verfasst werden.

Bis 15. Oktober können die Fotos eingeschickt werden. Unter dem Titel "Blick & Klick — Erlangen aus Sicht der Zugewanderten" soll eine Auswahl der Bilder vom 6. Dezember 2018 bis 22. Januar 2019 an verschiedenen Orten in Erlangen ausgestellt werden.

Die drei schönsten Bilder mit der originellsten Beschreibung erhalten einen Geldpreis, zudem bekommen alle Gewinner eine Erlangen Arcaden Geschenkkarte.

Einsendung bis 15. Oktober an blick-klick@stadt.erlangen.de, WhatsApp an 01 52/13 27 17 07 oder WeTransfer an blick-klick@stadt.erlangen.de, Fotos müssen im Format JPEG, mit Maximalauflösung der Kamera hochgeladen werden. Die Mindestauflösung beträgt 4 Megapixel. Die Teilnehmer werden gebeten, ihr Herkunftsland anzugeben und seit wann sie in Erlangen leben.

ek