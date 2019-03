Blitzeinschlag: Erlanger Wirtschaftsschule bleibt geschlossen

Ob der Unterricht am Mittwoch wieder aufgenommen wird, ist noch unklar - vor 10 Stunden

ERLANGEN - 30 Zentimeter hoch stand das Wasser im Keller. Die Ursache: Wahrscheinlich ein Wasserrohrbruch, verursacht durch einen Blitzeinschlag. Weil aber die defekte Wasserleitung noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, muss die Wirtschaftsschule im Röthelheimpark Erlangen vorerst geschlossen bleiben. Am Dienstag geht also die Suche weiter.

An der Wirtschaftsschule im Röthelheimpark Erlangen schlug der Blitz ein. Die Schule muss deshalb am Dienstag geschlossen bleiben. © Harald Sippel



Ob der Unterricht am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, weiß Schulleiter Gerald Wölfel am Dienstagvormittag noch nicht.Schuld an der Misere ist ein Blitzeinschlag. Der schlug genau in dem Moment ein, als Wölfel aus dem Fenster seines Büros das Unwetter draußen beobachtete. "Das war ein sagenhaftes Schauspiel!" Gegen 15.15 Uhr am Montag war das. Da blieben die Uhren stehen. Und symbolisch auch die meisten Herzen der paar Schüler, die sich für die Nachmittagsbetreuung noch im Gebäude befanden. Der Schulleiter informierte die Schüler sogleich, dass es sich bei dem lauten Schlag um einen Blitz handelte.

Auch die Technik versagte, erklärt Wölfel nun einen Tag später auf Nordbayern.de-Nachfrage. Die Telefonanlage etwa funktionierte nicht mehr.

Sorgen bereitete ihm aber vor allem der Brandgeruch, der nach dem Blitzeinschlag in der Schule zu vernehmen war. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, doch die Einsatzkräfte konnten nichts finden. Der Schmorgeruch aber blieb. Deshalb lief die Schulleitung bis nachts im Haus Patrouille, um ganz sicher zu gehen, dass nicht doch noch ein Brand ausbricht.

Gegen 18 Uhr bemerkte ein Verantwortlicher schließlich das Wasser im Keller. Die Suche ging also weiter, diesmal nach dem Wasserrohrbruch. Die Feuerwehr versuchte mittlerweile, das Wasser abzupumpen - was sich wegen der defekten Technik als schwierig erwies. Denn auch die schon vorhandenen Pumpen im Schulkeller wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Und so musste am Dienstag die Schule geschlossen bleiben. Über die Homepage und Facebook informierte die Leitung Schüler und Eltern. Auch im Radio wurde die Nachricht verbreitet. Tatsächlich stand am Morgen nur ein Schüler vor verschlossenen Türen. Der wurde mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder nach Hause geschickt.

Natürlich hat die Schule eine Notfallversorgung eingerichtet, versichert Wölfel. Nur wollte die niemand in Anspruch nehmen.

Auch wenn die Schule mindestens einen Tag geschlossen bleiben muss, ist Wölfel mit der Arbeit der Feuerwehr, der Stadt und der Stadtwerke Erlangen zufrieden. "Es war ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten."

Ob der Unterricht am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, darüber informiert die Schulleitung über ihre Homepage und die sozialen Netzwerke.

krei