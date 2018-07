Blühende Kirchenmusik in Erlangen

ERLANGEN - Ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm zum 60-jährigen Bestehen des Bachchors Erlangen haben der Bachverein Erlangen und Kirchenmusikdirektor Wieland Hofmann dieser Tage vorgelegt. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr in der Altstädter Kirche mit Bachs "Magnificat" und Händels "Te Deum" Die EN trafen sich mit dem 51-jährigen, tatkräftigen künstlerischen Leiter der stadtbekannten kirchenmusikalischen Institution.

Die Stadt Erlangen Foto: Bernd Böhner



Wieland Hofmann freut sich über das Programm, das mit strahlenden Barockklängen von Bach und Händel am 8. Juli beginnt und mit Bruckners Messe in f-Moll am 17. November endet. Zum Auftakt am Sonntag singt der Bachchor das "Magnificat" von Bach und Händels "Dettinger Te Deum". Wie immer hat Hofmann die "Münchener Bachsolisten" und eine bewährte Solistenriege dabei. Dazwischen sind im Rahmen der "25. Erlanger Bachtage" Orgelkonzerte unter der Gegenüberstellung "Bach – Bruckner – David" mit profilierten Organisten wie Markus Willinger (Bamberg) und Ulrich Knörr (München) eingebettet. Ein Orchesterkonzert, ein Kantatengottesdienst, ein Programm mit Blechbläsern, Orgel und Chor, eine Matinee mit Kammermusik ergänzen das vielfältige Programm.

Diese Reichhaltigkeit ist für viele Erlanger inzwischen selbstverständlich, war es jedoch nicht in den 50er-Jahren, erinnert sich Wieland Hofmann: Am 1. August 1958 tritt sein Vater, Frieder Hofmann, mit einem Koffer aus Leipzig kommend, das Amt als Kantor und Organist an, gründet im gleichen Jahr den Bachchor. Heute ist noch ein Gründungsmitglied im Bass vertreten.

Bach war für Frieder Hofmann immer Schwerpunkt, ist es auch für den Sohn Wieland geblieben. Doch das Repertoire reicht längst von der Renaissance bis in die Gegenwart, und das – wohlgemerkt – auf meist exzellentem Niveau. Erst letztes Jahr beeindruckten Hofmann und der Chor mit dem unbekannten, grandiosen "De profundis" von Hans Gal.

Der Chor ist beim Amtsantritt Frieder Hofmanns jung, Kirche und Kantor ambitioniert, schnell wächst der Chor. Die Kirchenmusik erblüht in der Altstadt. Auch die spätere Ehefrau, Christine Hofmann, tritt 1959 dem Chor bei. Sie singt – mit über 80 Jahren — noch heute unter dem Dirigat des Sohnes mit: Der Chor ist ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens. 1995 wird ein Kinderchor und der "Bachverein zur Förderung der Kirchenmusik" gegründet.

Über 250 Chorkonzerte, 500 Orgelkonzerte und zahlreiche Orchesterkonzerte, Kammermusikabende, ungezählte Kantatengottesdienste sind die beeindruckende Bilanz in der Altstädter Kirchenmusik. Hinzu kommen große bauliche Veränderungen der damals dunklen, wenig einladenden Kirche. Die oberste Empore wird abgerissen, der dringend erforderliche Orgelneubau (1961) kann beginnen. 1996 wird diese Orgel renoviert, seither immer wieder ergänzt und instand gehalten. 1999 übernimmt Wieland Hofmann — nach abgeschlossenem Kirchenmusik-A-Studium und Erfahrungen an der Paulaner-Kirche in Amberg — mit 33 Jahren das große, verdienstvolle Lebenswerk seines Vaters. Dieser tritt 2000 in den Ruhestand, stirbt 2012.

"Immer gut erneuert"

Frieder Hofmann 1995 an seinem 60. Geburtstag mit dem Spieltisch von 1961. . .



Die Anzahl der Chorsänger ist stabil, es kommen immer wieder neue Sänger dazu, manche hören – meist aus Altersgründen – auf: "Der Chor hat sich immer gut erneuert", so Hofmann. Das Durchschnittsalter liegt nun bei Mitte bis Ende 40.

Dabei lobt Hofmann nicht nur die musikalischen Qualitäten des Chores, sondern auch das große menschliche und organisatorische Engagement vieler Mitglieder. Der Bachverein ist von seinerzeit 40 Mitgliedern auf 155 Mitglieder angewachsen. Hofmann ist dankbar dafür: "Nur mit den Zuschüssen und Spenden des Vereins ist ein musikalisch so reichhaltiges Handeln möglich. Viele wichtige Anschaffungen und aufwendige Konzerte wären ohne die Treue und das Engagement des Bachvereins gar nicht umsetzbar gewesen."

. . . sowie Sohn Wieland Hofmann im ersten Amtsjahr am 1996 renovierten Spieltisch. Foto: Archivfotos: Familie Hofmann/Lörch



Dieses kommt letztlich der Stadt Erlangen und seinen Bürgern zugute, ist für das offene und kulturell vitale Leben maßgeblich, immer wieder Stadtgespräch. Die Stadt hat sich übrigens auch anlässlich Jubiläumsfeierlichkeiten großzügig beteiligt.

Ja, Erlangen ist Hofmanns Heimat und er prägt diese Heimat mit seinem musikalischen Tun. Dankbar resümiert Wieland Hofmann: "Die Möglichkeiten dieser wunderbaren kleinen Großstadt sind unschätzbar. Wir haben hier schöne Kirchen- und Musikräume, ein waches, gebildetes Publikum, bewährte Strukturen und viel Unterstützung, auch von Seiten der Stadt. Das ist so leicht nicht anderswo zu finden!"

