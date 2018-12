BN Erlangen will kostenlose Biomülltüten

ERLANGEN - Der Bund Naturschutz (BN) in Erlangen fordert von der Stadt und den Landkreiskommunen, Biomülltüten an die Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. In anderen Kommunen sei dies üblich.

In Nürnberg gibt es bereits kostenlose Biomülltüten. Der Bund Naturschutz Erlangen will dies auch für die Hugenottenstadt und den Landkreis Erlangen-Höchstadt erreichen. Foto: Klaus Lehnberger



Bei einer Mitgliederversammlung vor etwa zwei Jahren seien die Biomülltüten erstmals angesprochen worden, sagt BN-Kreisgruppen-Vorsitzender Herbert Fuehr. Recherchen des BN hätten dann ergeben, dass in den beiden Städten Nürnberg und Fürth sowie in den benachbarten Landkreisen Biomülltüten kostenlos an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben werden.

In Nürnberg sind die Papiertüten bei den Wertstoffhöfen und in "verschiedenen Einzelhandelsgeschäften" erhältlich, in Fürth werden die Biomülltüten sogar vor die Haustür gelegt, Nachschub gibt es im Sozialrathaus. Im Landkreis Fürth werden die Tüten in jeder Gemeinde angeboten. Herbert Fuehr: "Wir halten es auch für ein schlechtes Bild, das die Stadt Erlangen auch dadurch abgibt, dass sich zahlreiche ihrer Bürgerinnen und Bürger kostenlose Biomülltüten aus den Nachbarkommunen beschaffen oder mitbringen lassen."

Weil in Erlangen und dem Kreis Erlangen-Höchstadt empfohlen wird, Bio-Abfälle in Zeitungspapier einzuwickeln, aber nicht in jedem Haushalt eine Zeitung vorhanden ist, hat der BN beobachtet, dass "ungeeignete Materialien wie Hochglanzpapiere von Zeitschriften und Kunststoffbeutel" für den Biomüll verwendet werden. Beide Materialien bedeuten drohende Schwermetallbelastung und Mikroplastik in der Umwelt, so der BN.

Eine Rückmeldung auf den Brief, der bereits am 23. November versandt worden sei, habe es bis jetzt noch nicht gegeben, sagt Herbert Fuehr. Deshalb habe sich der BN dazu entschlossen, in der Angelegenheit jetzt über die Presse an die Öffentlichkeit zu gehen.

Pressesprecher Christofer Zwanzig kündigte unterdessen für Freitag, 21. Dezember, eine Stellungnahme der Stadt Erlangen an.

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt sieht die bestehenden Möglichkeiten als ausreichend: "Organische Abfälle können in Altpapier wie Zeitungen oder gebrauchte Papiertüten gewickelt und entsorgt werden. Zudem können die Bürgerinnen und Bürger im Handel kostengünstige Papiertüten erwerben."

Die Kosten für die flächendeckende Zur-Verfügungstellung von Biomülltüten würden mehr als 300.000 Euro pro Jahr betragen. Der Landkreis beabsichtigt daher nicht, Biomülltüten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Zur Reduzierung von Plastikfremdstoffen in der Biotonne setzt der Kreis auf verstärkte Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.

