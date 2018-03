Bolzplätze und Eisdielen: Was ist los in Baiersdorf?

Stadt stellt den Kinderstadtplan vor — Schüler wirkten bei Auswahl der "Hotspots" im Stadtgebiet mit - vor 10 Stunden

BAIERSDORF - Bunte und lustige Symbole sind auf dem neuen Baiersdorfer Stadtplan zu sehen und markieren interessante Hotspots: es gibt eine Drachenwiese, Kletterbäume und Bolzplätze, Pferde, Gänse und Enten sind zu sehen und Skatertreffs, Spielwiesen und Eisdielen sind eingezeichnet.

Bürgermeister Andreas Galster, Johanna Schmutterer, Luitgard Kern und Bernhard Tessari stellten den Plan vor. © Foto: Harald Hofmann



Bürgermeister Andreas Galster, Johanna Schmutterer, Luitgard Kern und Bernhard Tessari stellten den Plan vor. Foto: Foto: Harald Hofmann



Interessante Orte für Kinder, denn hier dreht es sich um den von der Stadt Baiersdorf herausgegebenen Kinderstadtplan. Rund ein Drittel der Kinder unter sechs Jahren sind mit ihren Eltern zugezogen "und diesen", so Bürgermeister Andreas Galster "wollen wir helfen, hier schnell Fuß zu fassen".

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Planer von den Viertklässlern der Grundschule und von den Mittelschülern aus den achten Klassen. In insgesamt vier Streifzügen mit Bernhard Tessari von der Firma "Kobra" für kommunale Beteiligungsprozesse haben die Kinder zusammengetragen, was für sie wichtig und interessant ist und haben auch Ungewöhnliches miteingebracht und benannt.

So gibt es in Wellerstadt den "Kletterwald", das Gelände am Schlangenbach in Igelsdorf heißt auf dem Plan "Abenteuerschlucht Wurzelbrücke" und auch Hund "Caruso" ist vermerkt, der freundlich wedelnd an der Igelsdorfer Bushaltestelle auf die Kinder aufpasst. Aber auch auf Gefahrenpunkte an vielbefahrenen Straßen haben die Kinder aufmerksam gemacht, die sind ebenso eingezeichnet wie Ampeln und Querungshilfen.

Mehrere Schülerzeichnungen schmücken den Plan und Johanna Schmutterer, die das Titelbild "Brunnen und Rathaus" gezeichnet hat, wurde dafür vom Bürgermeister mit einem kleinen Geschenk bedacht.

Große Unterstützung erhielt Baiersdorf vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt, "Schließlich geht es dabei ja auch um Gesundheit" so Luitgard Kern vom Projekt "Gesunde Gemeinde", "wir wollen nichtkommerzielle Räume zeigen, wo Kinder aktiv sein können". Geplant sind deshalb ähnliche Kinderstadtpläne für Herzogenaurach und Höchstadt.

Erschienen ist der Kinderstadtplan in einer Auflage von 4500 Stück, von denen bereits ein großer Teil über das Amtsblatt und die Schulen verteilt worden ist. In wenigen Tagen lässt sich der Plan auch im Internet unter http://baiersdorf.kinderplan.net aufrufen.

HARALD HOFMANN