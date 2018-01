BR-Radltour: Radfahrer machen Halt in Baiersdorf

Rund 1100 Freizeitradler kommen am 1. August in die Meerrettichstadt - 27.01.2018 21:00 Uhr

BAIERSDORF - Die Route der 29. BR-Radltour steht fest. 2018 geht es von Oberbayern nach Unterfranken - und eine Station ist Baiersdorf.

Open-Air-Konzerte gehören zur BR-Radltour: Hier war Kim Wilde 2017 zu Gast in Nördlingen. © Markus Konvalin/BR



Open-Air-Konzerte gehören zur BR-Radltour: Hier war Kim Wilde 2017 zu Gast in Nördlingen. Foto: Markus Konvalin/BR



Auftakt ist am 28. Juli in Mühldorf am Inn, Ziel am 3. August ist Marktheidenfeld. Das Motto lautet wie stets: "Tagsüber radeln - abends feiern".

Sechs Monate vor dem Startschuss stehen jetzt die Eckdaten fest: Los geht es am Samstag, 28. Juli, mit einem Open Air zum Auftakt in Mühldorf am Inn, wo am Sonntag, 29. Juli, auch die erste Etappe startet. Am Freitag, 3. August, endet die traditionelle Tour für Freizeit-Radlerinnen und -Radler in Marktheidenfeld.

In sechs Teilabschnitten führt die insgesamt zirka 470 Kilometer lange Strecke durch sechs bayerische Regierungsbezirke: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken. Nach dem Start in Mühldorf am Inn werden Landshut (Ankunft am 29. Juli), Bad Gögging (30. Juli), Berching (31. Juli), Baiersdorf (1. August), Kitzingen (2. August) sowie Marktheidenfeld (3. August) die Tagesziele sein.

Als krönender Abschluss eines jeden Radltour-Tages erwartet Teilnehmer und Besucher am jeweiligen Etappenort ein hochkarätiges Open-Air Konzert bei freiem Eintritt.

Insgesamt 1100 Teilnehmerplätze stehen bei Bayerns größtem Freizeitsport-Ereignis in diesem Jahr zur Verfügung. Über Anmeldemodalitäten, die Höhe der Teilnahmegebühr und weitere Details zur BR-Radltour 2018 informiert der Bayerische Rundfunk ab April.

Weitere Informationen unter www.br-radltour.de