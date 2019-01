Plötzlich drang Rauch aus dem Motorraum: In Erlangen ist am Mittwochabend an der Haltestelle Buckenhof ein Linienbus in Brand geraten. Vermutlich ging ein Bauteil im Motorraum kaputt, was wiederum zu einer starken Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. © Klaus-Dieter Schreiter