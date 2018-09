Brand bei Baiersdorf: Autokran bei A73 in Flammen

BAIERSDORF - Am Freitagmorgen bemerkte der Fahrer eines Autokrans, dass es unter seinem Sitz heiß wurde und schließlich sogar qualmte. Bei der Ausfahrt Baiersdorf-Nord fuhr er sofort von der A73 ab - eine wichtige Entscheidung, denn schon wenig später schlugen erste Flammen aus dem Fahrzeug.

Der Autokran eines Dechsendorfer Kranunternehmens ist in Baiersdorf vollkommen ausgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Fahrer des Autokrans war in Erlangen-Nord auf die Autobahn aufgefahren und in Richtung Norden unterwegs. Bereits auf Höhe Baiersdorf bemerkte er, dass es unter seinem Sitz heiß wurde und es qualmte. Er steuerte sein Gefährt darum an der Ausfahrt Baiersdorf-Nord von der Autobahn und stellte es auf der Kreisstraße nach Kersbach ab. Da aber brannte der Kranwagen bereits lichterloh, die schwarze Rauchwolke war bis nach Erlangen zu sehen.

Löschversuche mit einem Feuerlöscher waren vergebens. Die angerückten Feuerwehren aus Baiersdorf und Wellerstadt setzten den Autokran komplett unter Schaum und hatten die Flammen dann auch schnell im Griff. Jedoch war das Metall so heiß, dass das Feuer immer wieder aufflammte. Erst nach gut einer Stunde, als alles abgekühlt war, war das Feuer endgültig aus. Die Straße war komplett von Löschschaum und auch ausgelaufenen Betriebsstoffen bedeckt.

Damit der Kraftstoff nicht in die Wiesen läuft, streute die Feuerwehr die Fahrbahn mit Bindemitteln ab. Bis zur Bergung des Kranwagens mit einem anderen Kran des Dechsendorfer Unternehmens, die in der Mittagszeit erfolgen soll, wird die Straße nach Kersbach gesperrt bleiben. Ein technischer Defekt dürfte als Brandursache infrage kommen. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Der Autokran hat nur noch Schrottwert.

