Ein Feuer in einem Wohnheim in der Haagstraße in Erlangen hat am Donnerstag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Letztendlich konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Retter gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. © Klaus-Dieter Schreiter