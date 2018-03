Brand in Heroldsberg: Haus steht nachts in Flammen

Die zwei Bewohner erlitten Verletzungen durch Rauchgasintoxikation - vor 10 Stunden

HEROLDSBERG - Am Mittwoch brach in den frühen Morgenstunden in einem Einfamilienhaus in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ein Brand aus. Zwei Personen wurden dabei verletzt, der entstandene Sachschaden ist enorm.

In der Nacht auf Mittwoch brannte es in einem Einfamilienhaus in Heroldsberg. © NEWS5 / Grundmann



Laut Polizeiangaben stellten Zeugen gegen 3.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Reichswaldstraße fest und verständigten die Einsatzzentrale der Polizei. Die beiden 49 und 50-jährigen Bewohner hatten ebenfalls bereits ein Feuer im Erdgeschoß bemerkt und konnten sich selbst aus dem Haus befreien. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Heroldsberg Klein-/ Großgeschaidt und Kalchreuth waren schnell am Brandort und konnten das Feuer schließlich erfolgreich löschen.

Bilderstrecke zum Thema Einfamilienhaus in Heroldsberg fängt in der Nacht Feuer In der Nacht auf Mittwoch fing ein Einfamilienhaus in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die zwei Bewohner konnten sich ins Freie retten, beide erlitten allerdings Verletzungen durch Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden ist enorm, er beträgt nach Polizeiangaben 100.000 Euro.



Die beiden Bewohner erlitten Verletzungen durch Rauchgasintoxikation. Sie wurden zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache. Aktuell ist lediglich bekannt, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit im Erdgeschoss ausbrach.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen circa 100.000 Euro. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.

