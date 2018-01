Brandstiftung in Erlangen aufgeklärt: 21-Jähriger in U-Haft

Gleich zweimal Feuer gelegt - Kripo konnte den Mann überführen - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Im Dezember wurden an einem Wohnanwesen im Erlanger Friesenweg zwei Brände gelegt. Durch Hundegebell wurde der Anwohner rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam. Nun schlug die Kriminalpolizei zu.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 7. Dezember 2017 an einem Wohnhaus im Friesenweg einen Holzschuppen in Brand gesetzt zu haben. Anschließend hätte der Mann noch ein Auto im dazugehörigen Carport in Brand angezündet. Durch das Bellen seines Hundes wurde ein Bewohner des Hauses rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam. Er konnte den Brand selbst ablöschen.

Nachdem er auch noch im Innenraum seines Wagens einen Feuerschaden festgestellt hatte, informierte er die Polizei. Verletzt wurde damals laut Polizeiangaben niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch mehrere tausend Euro. Das zuständige Fachkomissariat hat die näheren Untersuchungen übernommen und konnte den Fall nun aufklären: Der Verdacht gegen den 21-Jährigen konnte nach umfangreichen Ermittlungen erhärtet werden. Am Dienstag, den 9. Januar 2018, kam der Mann in Untersuchungshaft.

