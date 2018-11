Bräuningshof erhält mehr Krippenplätze

LANGENSENDELBACH - Die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren sollen ausgebaut werden. Das erläuterte Bürgermeister Oswald Siebenhaar in der Langensendelbacher Gemeinderatssitzung.

Einen Anbau an den bestehen Kindergarten „Heilige Familie“ für Krippenplätze hat der Gemeinderat beschlossen, weil hier die Gemeinde über den erforderlichen Grund verfügt. © Karl Heinz Wirth



Hierzu fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einen Grundsatzbeschluss. Dafür soll am bestehenden Kindergarten "Heilige Familie" in Bräuningshof angebaut werden. Aufgrund der Elternbefragung zur Kindertagesbetreuung im Mai durch das Amt für Jugend und Familie des Landratsamtes Forchheim wurde festgestellt, dass die Eltern sich mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren wünschen.

Schon seit längerem würden die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren in der Gemeinde diskutiert, sagte Bürgermeister Siebenhaar. "Im Krippenbereich, wissen wir, ist das Angebot defizitär", betonte er. Durch Nachverdichtung und die Neubaugebiete habe der Bedarf an Kinderbetreuung immer größer. Nach der Vorstellung der Elternbefragung in der Septembersitzung habe man festgestellt, erklärte der Rathauschef, dass der Bedarf am weiteren Ausbau qualitativ hochwertiger Angebote zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung seitens der Eltern besteht; er verwies auf den Rechtsanspruch auf die Unterbringung von Kindern unter drei Jahren in einer Krippe. Derzeit besuchen 36 Kinder die Krippe, notwendig wären aber 55 Plätze nach heutigem Stand.

Ob mehr Betreuungsbedarf für Kinder unter einem Jahr besteht (derzeit sechs Kinder) sei schwierig zu beurteilen. Auch wenn der Bedarf derzeit nicht bestehe, werde er kommen, zeigte sich Bürgermeister Siebenhaar überzeugt. Für Kinder über drei Jahre ist das Angebot ausreichend.

Für den Bau einer weiteren Kinderkrippe mit den entsprechenden Nebengebäuden wird eine Fläche von zirka 120 bis 150 Quadratmetern benötigt. Diese Flächen werden für den Gruppenraum, Waschraum, Nebenraum und Schlafraum benötigt. Der Zeitpunkt für einen An- oder Neubau ist günstig und eine hohe Förderung zu erwarten. "Da wir durch den hohen Bedarf antragsberechtigt sind und dies durch die Fachabteilung beim Landratsamt unterstützt wird, sollten wir den Antrag an die Regierung von Oberfranken stellen", sagte Siebenhaar. Die Kostenschätzung für einen Anbau liegt bei rund 700 000 Euro.

Zuvor diskutierten die Räte jedoch noch weitere Lösungen. Gemeinderat Werner Nägel (JB) plädierte für einen dritten Standort in der Nähe der Schule, der bei näherer Betrachtung jedoch keine Mehrheit fand. Jochen Düsel (CSU) befürwortete den Standort in Bräuningshof, weil er am einfachsten zu verwirklichen ist, "wenn auch von den Eltern kurze Wege bevorzugt werden. Hans Knetzger (FW) und Simon Berninger (SPD) meinten, man sollte zwar die Kinder dort in die Krippe geben, wo der Wohnort ist, da die Gemeinde jedoch den notwendigen Grund in Bräuningshof besitzt, bevorzugten sie ebenfalls diesen Standort. Die Argumentation in der Diskussion fiel auf fruchtbaren Boden. Der Gemeinderat erteilte einstimmig seine Zustimmung, für die weitere Entwicklung im Bereich Krippenbetreuung den Ergänzungsbau am Kindergarten "Heilige Familie" in Bräuningshof durchzuführen. Abschließend genehmigten die Räte den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm. Dem Landratsamt Forchheim wird der Jahresantrag zur Kenntnis übermittelt.

