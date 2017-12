Brücke zwischen Bürgern und Verwaltung in Erlangen

Die 36-jährige Maria Scherrers steht an der Spitze des Stadtteilbeirats Innenstadt

ERLANGEN - Auch die Erlanger Innenstadt hat jetzt einen eigenen Stadtteilbeirat. Zur Vorsitzenden wählte der Beirat auf seiner konstituierenden Sitzung am Montag die 36-jährige Maria Scherrers.

Insgesamt neun ordentliche Mitglieder umfasst der Stadtteilbeirat für die Erlanger Innenstadt. Oberbürgermeister Florian Janik (r.) gratulierte dem neuen Beirat und leitete bei der konstituierenden Sitzung im Kunstpalais den Wahlausschuss. Foto: Markus Hörath



Die gebürtige Augsburgerin erhielt sechs Stimmen. Stellvertretern sind Monika Fath-Kelling und Herbert Winkler. Peter Weierich vertritt den Stadtteilbeirat im Dialog-Forum Stadt-Umland-Bahn (StUB). Stellvertreter sind Maria Scherrers und Alexander Scranowitz.

Maria Scherrers, wohnt seit sieben Jahren in Erlangen. Vor zwei Jahren zogt sie mit Partner und Kindern in die Innenstadt. Seit mehr als zehn Jahren ist sie Mitglied bei den Grünen. "Am wichtigsten sind mir soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Bürgerrechte und Bürgerbeteiligung. Darum freue ich mich sehr, dass wir einen Stadtteilbeirat haben, der eine Brücke zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung baut. Das macht es leichter die drängenden Probleme zu erkennen und zu lösen."

Die Stadtteilbeiräte — es gibt insgesamt sechs für die Kernstadt — sind beratende Gremien, analog den bereits seit längerer Zeit bestehenden Beiräten für die Ortsteile. Die Mitglieder werden von den Stadtratsfraktionen vorgeschlagen. Die bisherige Satzung der Stadt Erlangen für die Ortsbeiräte gilt übergangsweise auch für die Stadtteilbeiräte, bis eine gemeinsame Satzung für Orts- und Stadtteilbeiräte beschlossen ist.

