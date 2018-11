Brückenbau in Erlangen: "Neue Straße" komplett gesperrt

Nächtliche Baumaßnahmen, um Uni-Klinik-Gebäude miteinander zu verbinden - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Großer Einsatz am Maximiliansplatz in Erlangen: In der Nacht zum Freitag wurde dort zwischen dem künftigen Operativen Zentrums und dem Internistischen Zentrum der Uni-Klinik eine Stahlkonstruktion eingehoben. Die "Neue Straße" war während der Bauarbeiten für den Verkehr komplett gesperrt.

kds