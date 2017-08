Brückenschlag als Übergangslösung in Eltersdorf

Die alte Fußgänger- und Radfahrerbrücke über der A 3 bei Eltersdorf wird abgerissen — Behelfsbauwerk - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Im Rahmen der Erweiterung des Autobahnkreuzes Fürth-Erlangen sind auch etliche Provisorien notwendig, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Straße Am Pestalozziring in Eltersdorf und dem Brucker Emmy-Noether-Gymnasium.

Die Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Autobahn in Eltersdorf im Verlauf des Herbstwiesenwegs ist fast fertig. Links ist noch die alte Brücke, die dann abgerissen wird. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Autobahn in Eltersdorf im Verlauf des Herbstwiesenwegs ist fast fertig. Links ist noch die alte Brücke, die dann abgerissen wird. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



ERLANGEN – Die derzeitige Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Autobahn im Zuge des sogenannten Herbstwiesenweges zwischen Bruck und Eltersdorf muss abgerissen werden, weil die zusätzlichen Fahrbahnen von der Autobahn, die durch die Erweiterung des Autobahnkreuzes entstehen, nicht mehr hindurchpassen.

Die Brücke ist schlichtweg zu kurz. Weil aber die Schülerinnen und Schüler diese nutzen um zum Gymnasium zu kommen, und sie auch von zahlreichen Pendlern genutzt wird, die in die Innenstadt wollen, hat die Stadt darauf bestanden, dass eine Behelfsbrücke gebaut wird. Die ist während der Informationsveranstaltungen der Autobahndirektion sowohl in Bruck als auch in Eltersdorf versprochen worden, und nun ist sie auch schon fast fertig.

Rampen fehlen noch

Westlich der bestehenden Brücke ist die mächtige Stahl-/Holzkonstruktion bereits auf die Widerlager und den Mittelpfeiler gesetzt worden. Es fehlen noch die Auffahrtsrampen. Der Zeitplan der Autobahndirektion sieht vor, dass die Brücke noch in diesem Jahr fertig wird.

kds