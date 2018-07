Brucker feiern auf ihrer Kirchweih

Am Montag geht Fest mit "Gaßbock raustanzen" zu Ende - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Dies sind die Wochen der Sommerfeste und Kirchweihen. Die Erlanger hatten am Wochenende die Qual der Wahl, wo sie bei herrlichem Wetter feiern wollten. Eine Möglichkeit war die Kirchweih in Bruck

Bevor gefeiert werden konnte, floss in Bruck der Schweiß beim Aufstellen des Kerwabaums. © Harald Hofmann



Ob Bürgerfest im Schlossgarten, Stadtteilfest oder Kirchweih – man kann versuchen, überallhin zu gehen, oder muss sich entscheiden. Dann also auf zur Kirchweih in Bruck. Lautstark begleitet von den Böllerschützen der Schützengesellschaft Bruck 1673 e.V. haben am Samstag die Brucker Kerwasburschen ihren von den Kerwasmadli im fränkischen Rotweiß und mit Frankenfahne bewimpelten Baum auf dem Festplatz aufgestellt.

Begonnen hatte die viertägige Brucker Kerwa aber schon am Freitagabend mit dem offiziellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Florian Janik im Festzelt und der anschließenden musikalischen Unterhaltung durch den "Weisendorfer Sound-Express". Musikalisch ging es auch am Sonntag weiter, zum Frühschoppen spielten die "Taugenichts" prächtig auf, und für die gute Stimmung am Abend sorgten die "Moonlights".

Der Montag bietet die letzte Gelegenheit, die Brucker Kerwa zu genießen. Er endet mit einem Auftritt der Band "Nachtschicht".

Durchgängig sehr entspannt ging es beim Bürgerfest im Schlossgarten zu. © Berny Meyer



Doch zuvor steht um 17 Uhr das traditionelle "Gaßbock raustanzen" an, nachdem die Gastgeber der Kerwa, die Brucker Gaßhenker, den Seniorennachmittag mit ein paar Späßchen umrahmt haben.

Mit ihren Auftritten haben sie am Sonntag auch schon beim Bürgerfest im Schlossgarten für Unterhaltung gesorgt. Unter den Laubdächern der großen Bäume ließ sich der Tag sehr entspannt angehen.

Noch eine Woche lang, bis zum nächsten Sonntag, wird es hier — im Zentrum der Stadt — einen fränkischen Biergarten mit Bewirtschaftung geben. Bis zehn Uhr abends soll geöffnet sein, falls sich genug Gäste einfinden.

ek/hh