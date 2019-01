Mit der Inthronisation des neuen Prinzenpaares im Rahmen einer prachtvollen Prunksitzung beging die Faschingsgesellschaft "Die Brucker Gaßhenker" am Samstag in der Heinrich-Lades-Halle einen ihrer herausragenden Höhepunkte der diesjährigen Faschingssaison. © Torsten Hanspach

