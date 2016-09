Brucker Handballer wollen weiter Spaß haben

Der Vorjahres-Aufsteiger möchte sich weiter verbessern - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Spaß haben und oben mitspielen wollen die Brucker. Überraschen aber können sie jetzt niemanden mehr in der Handball-Bayernliga. Am Samstag steht das erste Auswärtsspiel des TV 1861 in Anzing an.

Handball Bayernliga TV 1861 Bruck Vorschau Saison 2016/17: 1. Mannschaft © Rainer Windhorst



Noch einmal passiert das den Bruckern sicher nicht. „Den Gegner zu überraschen, wird nun schwer“, sagt Trainer Ben Ljevar. In der Vorsaison hatte der TV 1861 als Aufsteiger die Bayernliga aufgemischt. „Mit Platz sieben am Ende waren wir zufrieden. Jetzt sind wir reifer geworden. Rang fünf ist drin.“ Spaß soll der Handball machen. „Wir haben nicht den Druck, Meister werden zu müssen.“ Einfach nur nicht wieder die ersten drei Spiele zu verlieren wie vor einem Jahr, das wäre auch schon einmal was. Der Auftakt-Gegner kommt da gerade recht.

Am Samstag (18 Uhr) treten die Brucker beim SV Anzing an. „Wir hatten das Team in beiden Partien gut im Griff“, sagt Ljevar. Zum Abschluss der Runde gab es zudem einen 35:24-Heimsieg gegen den Neunten der Vorsaison. „Wir sind jetzt wahrscheinlich Favorit.“ Dennoch will sich das junge Team vor allem auf sich selbst konzentrieren. Das hat in der Vorbereitung schon erstaunlich gut geklappt. „Wir haben besser trainiert, hatten mehr Einheiten.“ Das freut den Trainer. Ebenfalls ein Glücksfall: Der TV 1861 Bruck hat gute Zugänge geholt.

Aus Auerbach kam Torwart Lars Goebel für den zum HCE abgewanderten Rein. Ebenfalls zuvor für die Oberpfälzer aktiv war der Linkshänder Tobias Büttner. Ganz neu in der Region ist Patrick Frey, der in Baden-Württemberg ähnlich gut gespielt hat. „Ansonsten ist der Kader zusammengeblieben. Das ist ein Pluspunkt“, sagt Ljevar. „Wir wollen unser Ding machen. Dann bin ich sicher, dass wir in Anzing gewinnen können.“

Wie es weitergeht, müsse man abwarten. „Wir haben bereits ein Jahr in der Bayernliga hinter uns. Das gibt Selbstsicherheit.“ Der HC Erlangen ist für ihn klarer Favorit. „Wenn die es nicht schaffen, wer dann?“ Der TSV Friedberg sei ebenso stark einzuschätzen, eventuell noch HaSpo Bayreuth. Und danach? Könnte auch schon der TV 1861 Bruck kommen.

Katharina Tontsch