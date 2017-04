Bubble Soccer in Möhrendorf: Bodychecks und Luftnummern

MÖHRENDORF - Höhepunkt beim beliebten Mai-Wochenende des Möhrendorfer Burschenvereins Vereins Renner ist wieder das Bubble-Soccer Turnier auf dem Festgelände beim Sportverein gewesen. Sieger wurde ein Erlanger Stammtischteam.

Das Bubble-Soccer-Turnier des Möhrendorfer Vereins Renner ist wieder eine Riesengaudi gewesen. © Klaus-Dieter Schreiter



Beim traditionellen Kartelabend im Festzelt neben dem Sportheim hatten sich die Teilnehmer bereits auf das Bubble-Soccer Turnier eingestimmt. Zehn Teams aus Bubenreuth, Kosbach, Zeckern, Hausen, Heßdorf, Kleinseebach, Erlangen und natürlich aus Möhrendorf waren dabei. Auch zahlreiche Zuschauer waren gekommen.

In mächtigen Plastikbällen steckend schenkten sich die jeweils fünf Spielern pro Mannschaft nichts. Der Gegner durfte mit heftigen Bodychecks wie beim Eishockey ausgebremst werden, und weil die Plastikblasen bei den Kollisionen mächtig federten gab es spektakuläre Überschläge und eindrucksvolle Luftnummern.

Am standfesteten bewiesen sich die Jungs vom Erlanger Stammtisch Dirk. Sie hatten sich bereits in ihrer Gruppe durchgesetzt und trafen im Endspiel auf die Kirchweihburschen aus Hausen, die in derselben Gruppe ebenfalls „überlebt“ hatten. 2:0 hieß es am Ende für die Erlanger, die dafür mit einem schicken Pokal und mit ein paar Liter Bier belohnt wurden.

Den Burschenverein "Renner" gibt es bereits seit 1908. Er betreut auch die Wasserräder an der Regnitz.

