Bubenreuth: Geldbeutel entwendet

Frau im Supermarkt bestohlen _ Geld abgehoben - vor 1 Stunde

BUBENREUTH - Eine 66-jährige Rentnerin ist im Supermarkt en passant bestohlen worden.

Taschendiebe erleichterten eine 66-Jährige um ihren Geldbeutel (Symbolbild) © dpa



Die Frau ging am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt im Gewerbegebiet Bruckwiesen einkaufen. Als sie an der Kasse stand, drängten sich zwei junge Frauen mit dunklem Teint an ihr vorbei. Als die Rentnerin bezahlen wollte, war der Geldbeutel aus ihrer Jackentasche verschwunden.

Kurz darauf wurden in einer Erlanger Bank mit den erbeuteten Scheckkarten mehrere Abhebungen getätigt. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon (0 91 31) 76 05 14.

