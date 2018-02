Büchenbach-West wartet in Erlangen auf sein Bürgerhaus

Stadtrat lehnt Antrag der CSU-Fraktion auf vorzeitigen Baubeginn ab - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Das Geld für den schnelleren Bau eines Stadtteilzentrums in Büchenbach-West wäre vorhanden. Dennoch lehnten die Stadträte einen entsprechenden CSU-Antrag ab: mit Blick auf personelle Engpässe. Die EN fassen die wichtigsten Fakten zusammen.

Das Erlanger Bürgerhaus in Büchenbach-West ist an der künftigen Lindnerstraße am Rudeltplatz geplant. © Foto: Harald Sippel



Das Erlanger Bürgerhaus in Büchenbach-West ist an der künftigen Lindnerstraße am Rudeltplatz geplant. Foto: Foto: Harald Sippel



Warum ist der Bau eines Stadtteilhauses West so wichtig?

Büchenbach wächst und wächst. Öffentliche Räume für Vereine, Eltern-Kind-Gruppen, Senioren oder Jugendliche halten mit dem Bevölkerungswachstum in dem Stadtteil nicht mehr Schritt und reichen bei weitem nicht aus. Daher wies auch der dortige Stadtteilbeirat erst Anfang Dezember in einem Schreiben an Oberbürgermeister Florian Janik auf die Notwendigkeit eines solchen Begegnungszentrums hin. Das Bürgerhaus ist an der künftigen Lindnerstraße am Rudeltplatz geplant. Das Thema reicht bis in die 1990er Jahre zurück.

Weshalb brachte die CSU einen Dringlichkeitsantrag im Stadtrat ein?

Die Christsozialen weisen in ihrem Antrag auf die "deutlich erhöhten" Schlüsselzuweisungen des Freistaats in Höhe von rund 25,9 Millionen Euro hin. Das sind etwa acht Millionen Euro mehr als im Vorjahr (und vier Millionen mehr als prognostiziert). Auf dieser Grundlage forderte die CSU in ihrem Antrag die Stadtverwaltung auf, das Verfahren und alle Vorarbeiten so weiterzuführen, dass "ein Baubeginn möglichst frühzeitig im Jahr 2019 ermöglicht wird".

Was spricht laut Verwaltung dagegen?

In der Beschlussvorlage, die gegen 21 Stimmen im Stadtrat auch mehrheitlich angenommen wurde, heißt es: "Das (Vorziehen der Planung und des Baus, Anm. d. Red.) ist aufgrund der erforderlichen Planungsvorläufe und aufgrund der Vielzahl der laufenden Projekte bei den Ämtern 41 (Amt für Soziokultur) und 24 (Amt für Gebäudemanagement) und der damit verbundenen personellen Auslastung nicht möglich." Daher, so heißt es in dem Bericht weiter, wäre auch unter Zugrundelegung des ursprünglichen Investitionsplans ein Baubeginn im Jahr 2019 (wie ihn die CSU jetzt fordert) nicht möglich gewesen. Darüber hinaus seien eben jene beiden Ämter derzeit mit einer Reihe anderer aktueller Projekte befasst, so dass sie derzeit keine Ressourcen für das Stadteilhaus West hätten. Schließlich seien die städtischen Mitarbeiter etwa mit dem Bürgerhaus Kriegenbrunn oder dem Vereinshaus Eltersdorf befasst.

Wie verlief dazu die Stadtratsdebatte?

Die CSU-Fraktion erneuerte ihre Forderungen nach einem schnelleren Baubeginn. Gabriele Kopper verwies auf die Bürger, die es nicht nachvollziehen könnten, dass Geld für das Projekt zwar vorhanden sei, es sich aber wegen personeller Engpässe nicht sofort umsetzen ließe. Das aber führten unter anderem OB Janik und Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens als Hauptgrund dafür an, weshalb der Bau nicht vor 2021 begonnen werden könne. Janik: "Die von uns beauftragten externen Büros haben die Kapazitäten nicht, um früher zu beginnen, da ist es egal, ob wir vier Millionen oder 40 Millionen Euro mehr haben."

SHARON CHAFFIN