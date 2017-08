Büchenbacher feiern einen Tag länger Kirchweih

BÜCHENBACH - Schlechtes Wetter ist kein Hindernis: Rund um den Gasthof Güthlein feiern die Büchenbacher ausgelassen ihre Kirchweih — in diesem Jahr sogar einen Tag länger als üblich. Der Grund: Mariä Himmelfahrt.

In Büchenbach wird in diesem Jahr einen Tag länger Kirchweih gefeiert. © Torsten Hanspach



Mariä Himmelfahrt am Dienstag bot sich, wie schon 2010, für einen verlängerten Ausklang an. Für den Familienbetrieb in der Dorfstraße ist die Kerwa der jährliche Höhepunkt. Immerhin zaubern Küche und KellnerInnen am Kerwa-Sonntag rund 2500 Mittagessen auf den Tisch. Alle Zutaten stammen von ökologischen Erzeugern aus der Region. „Es kommen so viele Freunde, für uns ist es wie ein großes Familientreffen“, schwärmt Jana Güthlein.

Das Besondere ist das vielseitige Musikprogramm. Am Samstag tobte der gesamte Innenhof auf den Tische, während im Biergarten zu Klassikern und Oldies der Blaskapelle Gremsdorf getanzt und mitgesungen wurde. So ganz friedlich blieb die Kirchweih jedoch nicht: So kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem Erlanger und einem Würzburger.

Höhepunkte der Kirchweih sind am Montagabend die Blaskapelle Gremsdorf und der Auftritt der Moskitos. Morgen wird es beschaulicher, wenn die Büchenbacher mit Klaus Karl Kraus im Biergarten die Kerwa ausklingen lassen und untermalt von fränkischer Blasmusik das letzte Fass vergraben.

Torsten Hanspach