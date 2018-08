Büchenbacher Kerwa im Zeichen von West III

ERLANGEN - Mit dem traditionellen Betz’n Raustanzen ist die Büchenbacher Kirchweih zu Ende gegangen. Ein Hauptthema: Das Baugebiet West III.

Zahlreiche Gäste hatten sich zum traditionellen Betz’n Raustanzen auf der Büchenbacher Kirchweih eingefunden. Ein richtiges Schaf hatten die Burschen auch dabei. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Von 10. bis 13. August wurde die Kirchweih im Ortskern von Büchenbach gefeiert. Fahr- und Vergnüngsgeschäfte verwandelten den Ortskern in eine Kirmesmeile.

Den traditionellen Abschluss bildete schließlich das Betz‘n Raustanzen. Mit Blasmusik waren die 18 Kerwasburschen und ihre Madli durch den Biergarten am Gasthof Güthlein eingezogen. Einen kerwasmäßig herausgeputzten Betz hatten sie auch dabei.

Dann tanzten sie vor einem großen Plakat gegen das Baugebiet "West III" um den Kirchweihbaum herum und trugen einen Birkenzweig mit sich, der nach jeder Runde von "Zeremonienmeister" Jochen Kraus weitergereicht wurde.

Viel Applaus

Der Bursche, der ihn in der Hand hatte, durfte sein Kirchweihlied singen. Immer, wenn es dabei dem Baugebiet "West III" an den Kragen ging, brauste bei den zahlreichen Zuschauern am Rand des Kreises Applaus auf.

Nach einer guten halben Stunde ratterte dann ein Wecker, und weil Tobias Greiten da gerade den Birkenzweig in der Hand hatte, waren er und seine Partnerin Lea Winkler die Sieger dieses lustigen Betz’n Raustanzens.

Auf den Schultern wurde das siegreiche Paar, das einen wertvollen Bierkrug erhielt, aber auch ein Spanferkelessen ausrichten darf, aus der Arena getragen.

Dann wurde im Hof von Güthlein, wo die Moskitos die Stimmung anheizten, kräftig gefeiert. Im Biergarten sorgte derweil die Blaskapelle Gremsdorf für beste Kirchweihstimmung.

