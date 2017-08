Büchernarr versorgt Möhrendorf kostenlos mit Lektüre

Wolfgang Eibl betreibt seit fünf Jahren das BücherSammelSurium im Rathausfoyer — Jeden Monat ein anderes Schwerpunktthema - vor 1 Stunde

MÖHRENDORF - Wolfgang Eibl liebt Bücher. Und er teilt diese Liebe gern mit anderen. Deshalb hat er vor fünf Jahren das BücherSammelSurium im Foyer des Möhrendorfer Rathauses eröffnet und betreibt es weiter. Kostenlos kann man sich hier bedienen und Lektüre mit nach Hause nehmen.

Vier Meter Krimis warten zurzeit im Möhrendorfer Rathausfoyer auf Freunde des Thrillers. Wolfgang Eibl freut sich über jeden Besucher, der ein Buch mitnimmt. © Foto: Dieter Köchel



"Ihre Neugierde wird durch meine Vielfalt gestillt!" Was Eibl im Januar dieses Jahres als Monatsspruch ausgegeben hat, könnte generell für sein SammelSurium gelten. Mehr noch: Er versucht auch Neugierde zu wecken, die er dann mit den passenden Büchern stillt. Er tut das, indem er jeden Monat ein anderes Motto für sein Bücherregal im Rathaus wählt. Im Mai waren das "Kochen & Grillen und Bergkirchweih".

Der Zuspruch zum Thema "Fitness, Sport, Gesundheit" im Juni "hat mich fast erschlagen", erzählt der 73-Jährige. 131 Bücher zum Thema hat er präsentiert; sie fanden reißenden Absatz. Gerade mal 27 davon sind ihm geblieben. Dazu kommen immer auch Bücher der Dauerausstellung. Denn zirka 250 Bücher haben auf den Regalbrettern im Rathausfoyer Platz.

Rund 1000 Bücher im Jahr finden laut Eibls Schätzung hier einen neuen Besitzer. Seit Beginn, denkt er "hat es einen Durchsatz von 6000 Büchern gegeben". Immerhin konnte er den Bestand "in meinem Büro zu Hause und in Bananenkisten in der Garage" im Lauf des Jahres etwas reduzieren. Anfang des Jahres – der ehemalige Bänker beschreibt gern in Zahlen – verfügte er noch über zirka fünf Kubikmeter Bücher, zurzeit seien es rund drei Kubikmeter.

Immer wieder bekommt Eibl Bücher geschenkt, die er durchsieht, mit Hilfe seiner Frau reinigt und in seinen Bestand aufnimmt. Dass ihm die Bücher nicht buchstäblich über den Kopf wachsen, hat zwei Gründe: "Alle drei bis vier Wochen fahre ich ein paar Bananenkartons voller Bücher an eine Stelle, wo ich weiß, dass sie nicht weggeworfen, sondern weiterverwendet werden", erzählt er.

Der zweite Grund sind seine monatlich wechselnden Schwerpunkte. So rückt er vor den Sommerferien im Juli das Thema "Urlaub, Kinder und Jugendliche" in den Blickpunkt. Auf diese Weise gewinnt er zu seinem Stammpublikum noch Interessenten dazu, auch wenn er "Wissenschaft" oder "Technik" offeriert.

Natürlich gibt es jeweils auch jahreszeitliche Schwerpunkte wie "Ostern und Garten" im April oder "Weihnachtliches und Geschenke" im Dezember. Dafür hat er häufig auch noch eingeschweißte Bücher parat, die sich gut als Geschenk eignen.

Dann gibt es da noch die Leser mit Spezialinteressen, so der 78-Jährige, der alles, was mit Geschichte zu tun hat, verschlingt, besonders aber sich für die Kultur der Inka begeistert. Oder ein anderer, der vor allem dann auftaucht, wenn Eibl etwas Antiquarisches im Angebot hat.

Schließlich passieren auch nette kleine Begebenheiten im SammelSurium. Eine Frau, berichtet Eibl schmunzelnd, hat verzweifelt ein halbes Jahr lang ein bestimmtes Buch gesucht. Sie hatte es bei E-bay gefunden; dort hätte es allerdings 20 Euro gekostet. Sie schaute im Rathaus-Foyer in Möhrendorf vorbei und fand das Buch – kostenlos – und war glücklich.

Bisher noch kein vollendetes Glück hatte eine Frau aus Kleinseebach. Sie hat in Eibls kostenloser Bücherei ein Exemplar von Peter Roseggers "Als ich noch der Waldbauernbub war" gefunden. Das hatte ihrem inzwischen verstorbenen Cousin Christoph Dorn aus Heilbronn gehört, wie ein Stempel im Buch verrät. Sie fragt sich nun, wie das Büchlein ihres Cousins ins Möhrendorfer Rathaus gelangt ist. Wer weiß es?

DIETER KÖCHEL