Neben den natürlich besonders gefeierten altbekannten Hits spielten "Die Prinzen" in der Neustädter Kirche in Erlangen auch neue Musik von ihrem aktuellen „Familienalbum“.

1300 Schülerinnen und Schüler - so viele wie noch nie - haben beim 19. Schulsporttag der Erlanger Grund- und Mittelschulen teilgenommen. Unter dem Motto "Leichtathletik macht Spaß" haben die Kinder der vierten bis sechsten Klassen sich auf der Siemens-Sportanlage an der Komotauerstraße in verschiedenen Disziplinen wie 30-Meter-Sprints oder Speerwurf erprobt. Bei den 29 Stationen, die sie absolvierten, waren aber auch spielerische Elemente eingebaut wie zum Beispiel Bananenkistenweitsprung und Blindlauf.